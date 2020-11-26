«Годзилла против Конга» может уйти на стриминг

Еще один крупный проект от Warner Bros. может уйти на стриминговые платформы. The Hollywood Reporter сообщает, что Netflix хочет купить блокбастер ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА и предложил за него более $200 млн. Однако пока сделку тормозит холдинг WarnerMedia − миноритарный инвестор проекта, отвечающий за распространение картины и прокат. Компания ждет альтернативного предложения от принадлежащего ей стримингового сервиса HBO Max.

Производственный бюджет ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА не называется, однако, похоже, что предложенная Netflix сумма его покрывает. Она, например, полностью устраивает студию Legendary, которая была основным инвестором проекта, вложившим в него 75% общего бюджета. Netflix заберет себе все американские и международные права, кроме Китая. Последнее для Legendary еще один аргумент «за», ведь полный спектр прав на проект на этой территории останется за ней, а франшиза в Китае сейчас очень популярна.

При этом, у WarnerMedia свой интерес. Имея собственный стриминговый сервис можно попытаться максимально плотно загрузить его эксклюзивным высокобюджетным контентом. И не только его: уход проекта к Netflix ставит крест на перспективе кинотеатрального выпуска картины везде, кроме Китая. Warner же считает, что ее можно полномасштабно выпустить в международный кинотеатральный прокат, ведь все предыдущие фильмы франшизы ГОДЗИЛЛА и проект КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА успешно отрабатывали рынки за пределами Северной Америки. Кроме того, с помощью HBO Max можно будет попытаться выпустить релиз в гибридном формате, таком же, как ЧУДО-ЖЕНЩИНУ: 1984.

Как бы там ни было, сейчас решений по сделке со стримингами по фильму ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА пока не принято. В России лента по-прежнему заявлена на 20 мая 2021 года.

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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR