«Союзмультфильм» потерял 50% доходов от YouTube-канала

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в разговоре с телеканалом РБК объяснила причины удаления части проектов, в том числе и «золотой коллекции», с канала студии на YouTube. Меньше чем за год «Союзмультфильм» из-за новых правил платформы для детского контента потерял порядка 30–40 млн руб., что составляет около половины всего дохода студии от YouTube-канала.

В январе 2020 года YouTube принял нововведения в отношении контента для детей после того, как Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию в сборе личных данных пользователей до 13 лет и оштрафовала на $170 млн. После этого YouTube запретил настраивать таргетированную рекламу в видео для детей и добавлять такой контент в раздел рекомендованного к просмотру. Именно из этого раздела, по словам Слащевой, приходило 40% аудитории канала «Союзмультфильма» на YouTube. Вторая причина, по которой «Союзмультфильм» принял решение удалить свою «золотую коллекцию» с канала на YouTube, - контент от самих пользователей, когда зрители сами выкладывают как «свой любимый контент» полные серии анимации «Союзмультфильма» или даже несколько серий подряд.

«Золотая коллекция» включает в себя более 1 тыс. мультфильмов, снятых «Союзмультфильмом» с 1941 года. Среди них классические серии «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и другие. Сейчас «Союзмультфильм» может распоряжаться этой анимацией только в интернете и на платном ТВ, права на показ на эфирном телевидении все еще принадлежат киностудии «Твин СП».

Канал «Союзмультфильма» на YouTube был создан в мае 2018 года. Число подписчиков канала менее чем за три года достигло 1,91 млн пользователей. Сейчас на канале опубликованы только современные проекты «Союзмультфильма», такие как «Зебра в клеточку», «Новое Простоквашино», «Оранжевая корова» и другие.

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09.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: РБК