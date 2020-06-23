Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли

Церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» переехала с ранее заявленных дат в 2021 году. Вслед за «Оскаром» ее перенесли на более поздний срок. 78-е ежегодное вручение премии Golden Globe Awards состоится 28 февраля 2021 года.

О переносе сообщили представители Ассоциации и телеканал NBC, который покажет церемонию по телевидению. Интересно, что ранее на 28 февраля была запланирована церемония вручения премии «Оскар».

Изначально «Золотые глобусы» в 2021 году планировали вручать в январе.

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23.06.2020 Автор: Артур Чачелов