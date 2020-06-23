Новости


Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли

В 2021 году эти награды будут вручать в феврале

Церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» переехала с ранее заявленных дат в 2021 году. Вслед за «Оскаром» ее перенесли на более поздний срок. 78-е ежегодное вручение премии Golden Globe Awards состоится 28 февраля 2021 года.

О переносе сообщили представители Ассоциации и телеканал NBC, который покажет церемонию по телевидению. Интересно, что ранее на 28 февраля была запланирована церемония вручения премии «Оскар». 

Изначально «Золотые глобусы» в 2021 году планировали вручать в январе.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

23.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Самое читаемое

В ведомстве прошло совещание с представителями киносетей

В Минкультуры России обсудили возобновление работы кинотеатров

Подробнее
Появились вопросы к данным от Okko

Доли рынка онлайн-видеосервисов в России в 2019 году решили пересчитать

Подробнее
Шоумену досталось 20% Carbon Production

Сергей Шнуров стал совладельцем компании, создающий контент для IVI

Подробнее
Сотни участников, несколько десятков спикеров, десятки сделок и бесценный опыт

Подведены итоги онлайн-кинорынка Key Buers Event: Digital Edition

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 