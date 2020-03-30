«Золотой Глобус» изменил правила подачи заявок

Из-за пандемии коронавируса «Золотой Глобус» временно меняет правила подачи проектов на соискание премии. Организаторы объявили, что временно отменяют правило об обязательном показе фильма-претендента в кинотеатрах. Отмена касается фильмов, которые были запланированы к выходу в период с 15 марта по 30 апреля 2020 года.

Ранее для попадания в список номинантов премии создателям фильмов-претендентов требовалось устраивать спецпоказы для 90 членов Ассоциации иностранной прессы. Обычно этот сеанс должен был проходить в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса за неделю до начала проката или в течение недели после. Кроме того, ранее на «Золотой Глобус» могли претендовать только те фильмы, которые выпускались в кинотеатрах или в цифровой прокат. Теперь речь идет и о картинах, которые изначально планировали показать в кинотеатрах, но вынужденно выпустили сразу в онлайне и на платном ТВ.

Организаторы «Золотого глобуса» настаивают, что новые правила носят лишь временный характер, но возможность их продления все же существует и будет зависеть от хода эпидемии.

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30.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR