Международная кинопремия «Золотой Единорог-2020» открывает прием заявок

«Золотой Единорог-2020» (Golden Unicorn Awards-2020) открывает прием заявок. Церемония вручения международной премии за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских кинематографистов, пройдет в Лондоне в ноябре в рамках Russian Film Week. Награда вручается с 2016 года.

В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились: ВАН ГОГИ (2019, реж. С.Ливнев), КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ (2018, реж. Александр Хант), НЕЛЮБОВЬ (2017, реж. Андрей Звягинцев), УЧЕНИК (2016, реж. Кирилл Серебренников).

Международное жюри вручает награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший восходящий талант», «Лучший дебют», «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм». В номинациях «Лучший иностранный фильм с российской тематикой» и «Лучший документальный фильм о России» призы вручает жюри, состоящее из российских экспертов. Также с 2019 года появилась новая номинация «Лучший экологический фильм». Награда в этой номинанции имеет также денежный эквивалент − 1000 евро.

Заявки на соискание премии 2020 года принимаются здесь по адресу: https://filmfreeway.com/Goldenunicorns. Их могут подать правообладатели игровых, документальных и анимационных фильмов, как полнометражных, так и короткометражных (до 20 мин), завершенные в производстве не раньше 1 июля 2019 года.

Церемония вручения премии «Золотой Единорог» является кульминацией Недели российского кино (Russian Film Week) в Великобритании. Это крупный смотр российского кино, который ежегодно, с 2016 года, проводится в Лондоне, Кембридже, Оксфорде и Эдинбурге.

Концепция RFW состоит в привлечении внимания к российской культуре и истории, наведении мостов дружбы и взаимопонимания между народами двух стран, продвижении российских фильмов на западный рынок, создании платформы для общения кинематографистов из разных стран, налаживания профессиональных и деловых связей.

Пятая юбилейная Russian Film Week пройдет в Великобритании с 15 по 22 ноября 2020 года.

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04.03.2020 Автор: Артур Чачелов