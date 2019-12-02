В Лондоне российским фильмам вручили премии «Золотой единорог»

30 ноября в международная премия в лондонском отеле Sheraton Grand Picadilly прошла церемония вручения премии «Золотой Единорог» (Golden Unicorn Awards). Это награда за достижения в области российского кино, которую вручает жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов. Награда вручалась в четвертый раз. Ведущими церемонии стали актриса Светлана Ходченкова и писатель, журналист Михаил Зыгарь.

В предыдущие годы обладателями «Золотого Единорога» за лучший фильм становились: Александр Хант (КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, 2018), Андрей Звягинцев (НЕЛЮБОВЬ, 2017), Кирилл Серебренников (УЧЕНИК, 2016).

В этом году на соискание премии «Золотой Единорог» было подано 324 заявки. Международное жюри в этом году возглавила президент AMEDIATEKA Линда Дженсен. В жюри вошли: продюсер Пьер Спенглер, актер, режиссер и продюсер Алэн Кокс, кастинг-директор Нэнси Бишоп, вице-президент компании Lionsgate Вэнди Ридс, журналист The Hollywood Reporter Ник Холдсворт, продюсер Кристофер Саймон, редактор журнала Variety Лео Барраклоу, специалист по российскому кино, профессор киноведения Университета в Питтсбурге Нэнси Конди.

Обладателями премии «Золотой Единорог»-2019 стали:

Лучший фильм − ВАН ГОГИ, режиссер и автор сценария Сергей Ливнев.

Лучший сценарий − ЮМОРИСТ, авторы сценария Михаил Идов, Лили Идова.

Лучший актер − Даниэль Ольбрыхский (ВАН ГОГИ).

Лучшая актриса − Анна Михалкова (ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!).

Лучший дебют − ЮМОРИСТ, реж. Михаил Идов.

Лучший восходящий талант − Алена Михайлова (ЛЮБИ ИХ ВСЕХ).

Приз генерального продюсера − Мария Лобанова (УСПЕХ).

Две номинации «Золотого Единорога» посвящены зарубежным фильмам о России или фильмам, имеющим отношение к России, ее культуре, истории, литературе. Фильмы в этой категории судит жюри из российских кинематографистов. Председателем российского жюри в этом году стал актер, режиссер, продюсер Данила Козловский.

Российское жюри распределило призы следующим образом:

Лучший документальный фильм о России − БУРАТИНО, реж. Саша Слободяник (США, 2019).

Лучший иностранный фильм с российской тематикой − ГИВ МИ ЛИБЕРТИ, реж. К. Михановский (США, 2019).

Малое международное жюри, которое вручает награды за короткометражные, документальные и анимационные картинывручило следующие награды:

Лучший документальный фильм − ДЕЛО СОБЧАКА, реж. Вера Кричевская.

Лучший анимационный фильм − СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, реж. А. Цицилин, Р. Ленс.

Лучший короткометражный фильм − «Белым по черному», реж. А. Мамыкин.

В этом году к традиционным номинациям добавилась новая, учрежденная компанией СИБУР, номинация «За лучший экологический фильм». Ее лауреатом стал фильм ОТЕЦ БАЙКАЛ, реж. М. Мельник.

В рамках церемонии по сложившейся традиции прошел благотворительный аукцион. В этом году, как и в прошлом, средства собраны в пользу фонда «Обнаженные сердца», основанного Натальей Водяновой. Было продано 6 лотов, за которые было выручено свыше 50,000 фунтов стерлингов на развитие программ Фонда по поддержке семей, воспитывающих детей с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями.

Премия «Золотой Единорог» − это ключевое событие Russian Film Week – большого смотра российского кино, в котором в этом году представлено более 50 фильмов. Это лидеры проката и фестивальные хиты, анимация, документальное и короткометражное кино. Генеральный спонсор церемонии − СИБУР, спонсоры – Blavatnik Family Foundation, caviar Partner – Attilus Caviar, technology partner – Celebrо, chartiry auction partner – Christie’s.

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02.12.2019 Автор: Артур Чачелов