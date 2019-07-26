«Амбивалентность» получила главный приз на ГОРЬКИЙ fest

25 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие III фестиваля нового кино ГОРЬКИЙ fest. Самый первый, почетный и, по словам президента фестиваля Михаила Пореченкова, приз − «За вклад в развитие современного кинематографа» − был присужден актеру Константину Хабенскому.



Жюри ГОРЬКИЙ fest присудило Гран-при фестиваля фильму АМБИВАЛЕНТНОСТЬ режиссера Антона Бильжо. Лента получила сразу две награды − вторую («За лучшую мужскую роль») получил актер Данил Стеклов. Вручая главный приз, член жюри, режиссер и драматург Василий Сигарев сказал, что за фестивальную неделю посмотрел много хороших проектов: «Было очень много офигенных фильмов, а самый офигенный фильм достойно победил».

Приз за режиссуру достался фильму РЕКРУТ режиссера Игоря Цоя. Лучшим оператором был признан Юрий Никогосов за работу в web-сериале «В постели» (режиссер Шота Гамисония). Приз за лучший сценарий ушел проекту ЗАМЫКАНИЕ (режиссер и автор сценария Татьяна Эверестова). Лучшей актрисой была названа Надежда Лумпова за роль в фильме КАЛЬМАР (режиссер Лидия Кондратюк).

Специальными дипломами отмечены фильмы НИЧЕГО ЛИЧНОГО режиссера Евгения Милых с формулировкой «За поиск новых ярких персонажей» и фильм «Гекко» режиссера Никиты Лойка с формулировкой «С надеждой на полный метр». Кроме того, «Гекко» также получил грант на защиту интеллектуальной собственности от компании n’RIS.

Гостями церемонии закрытия стали Гоша Куценко, Данил Стеклов, Светлана Камынина, Ольга Ломоносова и Павел Сафонов, Сергей Епишев, Дарья Екамасова, Василий Сигарев, продюсер фестиваля Оксана Михеева, президент фестиваля Михаил Пореченков с сыном Владимиром Любимцевым и другие.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

26.07.2019 Автор: Артур Чачелов