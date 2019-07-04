ГОРЬКИЙ fest объявил даты и программу

3-й фестиваль нового кино ГОРЬКИЙ fest пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля 2019 года. 19 июля фестиваль откроется в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького показом фильма ВЫШЕ НЕБА режиссера Оксаны Карас. На закрытии будет показан документальный фильм ОПЕРЕНИЕ о студии творческого развития детей, под патронажем благотворительного фонда Константина Хабенского.

В дни фестиваля ГОРЬКИЙ fest будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной, ставший в прошлом году отдельным, впечатляющим и по-настоящему зрительским событием для города и для киносмотра. Кроме того, одним из центральных событий фестиваля станет масштабное шоу актера театра и кино Александра Петрова «Заново родиться», которое состоится 21 июля на стадионе «Нижний Новгород».

Дополнительными площадками ГОРЬКИЙ fest станут также кинотеатры «Орленок», «Буревестник», «Смена», «Зарница», «Рекорд», арт-кластер «Кинофактура», арт-пространство в бывшей фабрике «Маяк», галерея Futuro.

«Я очень рад, что мы последовательно развиваем и расширяем наш фестиваль, − говорит президент фестиваля, Михаил Пореченков. − Два года назад, когда мы пустились в эту, в лучшем смысле этого слова, авантюру, мы начинали с показов в одном кинотеатре. В прошлом году программа фестиваля ГОРЬКИЙ fest уже шла в двенадцати кинотеатрах. В этом году мы пошли еще дальше − специальным и, пожалуй, одним из самых масштабных мероприятий фестивальной программы будет шоу артиста Александра Петрова «Заново родиться» на стадионе «Нижний Новгород»! ГОРЬКИЙ fest ждут и кинематографисты, и обычные зрители - и это самое главное подтверждение того, что фестиваль развивается, что он стал знаковым событием и для нижегородцев, и для гостей города и региона, и для всех нас».

«Делать фестиваль в родном городе − моя давняя мечта и потому особая ответственность, − признается продюсер фестиваля, Оксана Михеева. − Три года назад, задумывая фестиваль, мы с самого начала стремились сделать его одинаково привлекательным и для профессионального сообщества и для зрителей. ГОРЬКИЙ fest − фестиваль профессиональный, мы с особой тщательностью подходим к отбору фильмов в программу, и для нас остается принципиально важным, чтобы не только профессионалы киноиндустрии, но и простые зрители, нижегородцы, смогли познакомиться с новыми российскими фильмами. Именно поэтому они на равных условиях и совершенно бесплатно смогут посмотреть в кинотеатрах Нижнего Новгорода конкурсную программу «Встряска», собранную из фильмов разных форм. Одной из важных задач фестиваля является образовательная программа, повышение уровня местных кинематографистов. В этом году мы впервые проведем Нижегородский питчинг проектов. Надеюсь, он откроет новые таланты, представит качественные разножанровые проекты и станет важным этапом для развития киноиндустрии в регионе».

ГОРЬКИЙ fest – это широкая и насыщенная панорама актуального российского кино, новая профессиональная площадка для кинематографистов и уникальная возможность познакомить нижегородских зрителей с самым важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии. В рамках фестиваля пройдет конкурс современного российского кино. Программа «Встряска» собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Помимо этого, в программе нынешнего года представлены фильмы из разных российских регионов (включая, например, Якутию) и даже из разных стран, снятые на разных языках, в частности на русском, якутском, французском и эстонском.

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04.07.2019 Автор: Артур Чачелов