Четвертый фестиваль нового российского кино «ГОРЬКИЙ fest» объявил о начале приема заявок. Он был запланирован к проведению с 17 по 23 июля, но пока даты под вопросом.
«Эпидемиологическая обстановка в стране и в мире уже внесла и продолжает вносить свои коррективы, но, несмотря на это, сегодня у нас есть уверенность, что фестивалю быть! − говорит президент фестиваля Михаил Пореченков. − Мне очень радостно, что мы сможем провести наш фестиваль и объявляем старт приема заявок на участие в конкурсной программе 2020 года. Время, проведенное в самоизоляции, лишило нас привычного и столь любимого нами общения друг с другом. Хочется взбодриться и, конечно же, всех обнять. В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино».
«Когда мы поняли, что сможем провести в этом году «ГОРЬКИЙ fest», то, помимо безусловной радости, почувствовали и какую-то двойную ответственность, – говорит генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. − В это непростое время, которое мы переживаем, фестиваль нужен всем – и кинематографистам, и жителям, и гостям Нижнего Новгорода и Нижегородской области, и нам, организаторам, уже вовсю работающим над его подготовкой. В ближайшее время мы сможем подтвердить даты проведения фестиваля. Безусловно, все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований».
Подать заявку на участие можно до 1 июля на официальном сайте киносмотра. Там же доступен регламент фестиваля. Организаторами киносмотра выступают ООО «Продюсерский центр «Люксар» при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.
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03.06.2020 Автор: Артур Чачелов
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