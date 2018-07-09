Фестиваль «Горький fest» объявил программу

Второй фестиваль актуального российского кино «Горький fest» объявил участников своих программ. Необычным является то, что основная конкурсная программа – «Встряска» – собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики.

«В прошлом году мы позволили себе немного дерзкую программу, соединив в одном конкурсе короткий и полный метр – так в российской кинофестивальной жизни до нас еще никто не делал, – комментирует президент фестиваля, актер Михаил Пореченков. – Такое решение наших отборщиков оценили и профессионалы киноиндустрии, и, что самое важное, зрители, поэтому мы решили смело продолжать в том же духе –предложить зрителю в одной программе совершенно разноформатные фильмы».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ВСТРЯСКА»

- ВОЙНА АННЫ, режиссер Алексей Федорченко, 74 мин., игровой

- «Восьмой вид», режиссер Лена Ланских, 26 мин., игровой

- «Дом на голове Клаузеверца», режиссер Дмитрий Булгаков, 20 мин., игровой

- «Календарь», режиссер Игорь Поплаухин, 28 мин., игровой

- «Кирпичи», режиссер Екатерина Киреева, 2 мин., анимация

- ЛЕС, режиссер Роман Жигалов, 97 мин., игровой

- МИРА, режиссер Денис Шабаев, 70 мин., игровой

- «Название», режиссер Виктор Беланов, 28 мин., игровой

- «Насквозь», режиссер Ольга Привольнова, 34 мин., документальный

- НЕВОД, режиссер Александра Стреляная, 75 мин., игровой

- «Новая Москва», режиссер Тамара Дондурей, 18 мин., игровой

- «Не всерьез», режиссер Михаил Милькис, 10 мин., игровой

- «Не в форме», режиссер Егор Чичканов, 21 мин., игровой

- «Не могу», режиссер Артем Строганов, 6 мин., игровой

- «Парад планет», режиссер Вера Смолина, 25 мин., игровой

- ПОДБРОСЫ, режиссер Иван И. Твердовский, 95 мин., игровой

- «Пуньк», режиссер Олег Морозов, 7 мин., игровой

- «Путешествие в Париж», режиссер Мария Полякова, 16 мин., игровой

- СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, режиссер Михаил Сегал, 105 мин., игровой

- «Рыбный день», режиссер Дмитрий Корсаков, 20 мин., игровой

- «Тупик», режиссер Антон Сазонов, 11 мин., игровой

- «Тупик», режиссер Алина Михайлова, 16 мин., игровой

- «Чик-чирик», режиссер Жанна Бекмамбетова, 11 мин., анимация

- «Это я», режиссер Андрей Феночка (веб-сериал, 1 сезон)

- «Я за отца досматриваю сны», режиссер Рамиль Хадиулин, 7 мин., игровой

- «Я нормальный», режиссер Михаил Бородин, 20 мин., игровой

ПРОГРАММА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

- 3 СЕКУНДЫ, режиссер Дарья Умнова

- ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ. ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ, режиссер Дарья Умнова

- САЛЮТ-7. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДВИГА, режиссер Софья Ушомирская

ПРОГРАММА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ

- АРИТМИЯ, режиссер Борис Хлебников

- ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, режиссер Антон Мегердичев

- ДОВЛАТОВ, режиссер Алексей Герман-младший

- КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ, режиссер Александр Хант

- ЛЕД, режиссер Олег Трофим

- ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА, режиссер Роман Светлов

- ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, режиссер Дмитрий Дьяченко

- САЛЮТ-7, режиссер Клим Шипенко

- СОБИБОР, режиссер Константин Хабенский

- ТРЕНЕР, режиссер Данила Козловский

- ЧЕРНОВИК, режиссер Сергей Мокрицкий

- ЯНА + ЯНКО, режиссер Наталья Меркулова

- Я ХУДЕЮ, режиссер Алексей Нужный

Фестиваль откроется 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Фильмы внеконкурсной программы любой желающий сможет посмотреть бесплатно. Кроме того, все дни фестиваля «Горький fest» будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной. Закрытие фестиваля – 26 июля 2018 года. Более подробная программа фестиваля опубликована на сайте gorkyfest.ru.

09.07.2018 Автор: Артур Чачелов