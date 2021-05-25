Фестиваль нового российского кино «Горький fest» объявил старт приема заявок

V юбилейный фестиваль нового российского кино ГОРЬКИЙ fest объявляет прием заявок на участие в питчинге короткометражных проектов и киношколе ГОРЬКИЙ film. Заявки можно подать на официальном сайте фестиваля www.gorkyfest.ru до 1 июля включительно. К участию в проектах допускаются жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области старше 18-лет, прошедшие конкурсный отбор.

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля 2021 года.

Экспертами питчинга короткометражных проектов станут: министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, кинорежиссер Резо Гигинеишвили, продюсер Антон Малышев и другие деятели культуры и киноиндустрии.

«Создание киношколы и проведение питчинга — важные шаги на пути развития киноиндустрии в регионе. Это возможность объединить местное сообщество, познакомить всех, чтобы найти единомышленников для новых проектов. И, конечно, лучшая площадка для того, чтобы проявить себя. В этом году ГОРЬКИЙ fest празднует первый юбилей, который совпал с важным для всех жителей города событием 800-летие Нижнего Новгорода. В двойной юбилей фестиваль точно будет особенным», — комментирует Олег Беркович.

На питчинге рассматриваются заявки или сценарии короткометражных фильмов на тему «Влюбиться в Нижний».Призовой фонд питчинга составляет 3 000 000 рублей.

Наставниками молодых нижегородских кинематографистов в киношколе ГОРЬКИЙ film станут режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые помогут слушателям за время обучения подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм.

Возглавит киношколу режиссер, сценарист, генеральный продюсер фестиваля ГОРЬКИЙ fest Оксана Михеева.

«Творческому человеку достаточно сложно делать первые шаги. На начальном этапе очень важно с кем-то посоветоваться, получить поддержку профессионалов, разобраться твое это или нет. Я очень надеюсь, что наша первая киношкола станет местом встречи и оживленных дискуссий начинающих и действующих кинематографистов. А в итоге мы создадим несколько новых кинопроизведений, которые станут первыми уверенными шагами для участников проекта», — комментирует Оксана Михеева.

Организаторы фестиваля: ООО «Продюсерский центр "Люксар" при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

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25.05.2021 Автор: Виолетта Палий