Киностудия Горького проведет на кинофестивале «Край света. Запад» питчинг Gorky.Doc

Продюсерский центр Киностудии им. Горького совместно с кинофестивалем «Край света. Запад» объявил о начале сбора заявок на питчинг сценариев короткометражных документальных фильмов. Питчинг оргнанизован в рамках проекта киностудии Gorky.Doc и направлен на поддержку молодых авторов.
Сбор заявок будет проходить в течение месяца с 15 марта по 15 апреля. Шорт-лист опубликуют в день открытия II Международного кинофестиваля «Край света. Запад» – 30 апреля, а сам питчинг пройдет в гибридном формате 5–6 мая на фестивале в Калининграде. В нем смогут принять участие авторы до 35 лет.
Победитель будет объявлен 7 мая на церемонии закрытия фестиваля «Край света. Запад», он получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Киностудия им. М. Горького также оставляет за собой право присудить одному из участников питчинга гран-при, который подразумевает реализацию проекта при содействии киностудии.
«Поддержка молодых перспективных авторов документального и научно-популярного кино стала одним из важных направлений деятельности Продюсерского центра возрожденной Киностудии им. М. Горького. Ведь мы планируем значительно увеличить производство таких проектов – создавать современные, качественные, социально значимые, а главное востребованные аудиторией фильмы и циклы, − рассказывает генеральный директор Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Асмик Мовсисян. − Питчинги в рамках проекта Gorky.Doc помогают находить новые имена, в конечном итоге способствуют созданию в России сообщества молодых прогрессивных документалистов. В этот раз победитель получит денежный приз, который сможет потратить по своему усмотрению на производство фильма или развитие собственных навыков».
К рассмотрению принимаются заявки на документальные фильмы, посвященные современным проблемам и героям российского общества в жанрах драмы, комедии, портрета или повести хронометражем до 26 минут.
Для участия в питчинге необходимо заполнить электронную форму, прикрепив развернутую сценарную заявку минимум на три страницы, синопсис, тритмент или сценарий объемом не более десяти страниц, а также при наличии – трейлер, тизер и moodboard. Подробные правила участия в питчинге и ссылка на форму для подачи электронной заявки опубликованы на официальном сайте Киностудии им. М. Горького и на страницах киностудии в социальных сетях.
Первый питчинг документальных проектов для молодых авторов Gorky.Doc киностудия провела 15 декабря 2020 года. На питчинг поступило 130 заявок, на очную защиту вышли десять проектов, в результате три проекта получили поддержку, их авторы заключили c Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького договоры на производство своих фильмов.
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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Киностудия им. Горького
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