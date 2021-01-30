Киностудия Горького завершила прием заявок от сценаристов художественных фильмов

Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького завершил прием заявок в рамках зимнего Open call для сценаристов. Из-за большого количества поступивших заявок сроки их рассмотрения увеличены. Лонг-лист будет опубликован на официальном сайте и на страницах киностудии в социальных сетях 4 марта, а шорт-лист будет объявлен 26 марта 2021 года.



«В этом году поступило невероятное количество писем со сценариями и синопсисами игровых фильмов – больше тысячи, причем значительную их часть мы получили в последнюю неделю приема заявок, – рассказала креативный продюсер игрового кино Киностудии им. М. Горького Наталья Харыбина. − Теперь продюсерскому центру киностудии предстоит учесть каждую и внимательно изучить. Для этого понадобится больше времени, чем было запланировано. Поэтому мы переносим сроки рассмотрения заявок. Пока рано давать какие-либо оценки. Сейчас можно сказать, что многие предложенные сценарии и синопсисы оказались вне рамок рекомендованных жанров: это боевики, исторические и военные драмы для исключительно взрослой аудитории. Часть заявок также не соответствует требованиям комплекта. Мы рассмотрим всё, но в порядке приоритета. Первыми будут изучены заявки, соответствующие условиям Open call. Благодарим всех авторов за участие, и желаем удачи!».

Сбор заявок проходил с 17 ноября по 27 января 2021 года. Принимались оригинальные сценарии и расширенные синопсисы полнометражных игровых фильмов разнообразных жанров: семейные и романтические комедии, комедии для подростковой аудитории, в том числе музыкальные фильмы, приключения, фэнтази, а также триллеры и хорорры с возрастным ограничением 16+.

По условиям Open call, опубликованным на официальном сайте киностудии, пакет должен содержать расширенный синопсис или готовый сценарий, презентацию проекта и фильмографию автора с контактными данными.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

30.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киностудия им. Горького