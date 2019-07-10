Киностудия имени Горького выставит на торги непрофильные активы

Киностудия имени Горького готовится к продаже непрофильных активов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Студия выставит на торги территории на севере и северо-востоке Москвы, в Санкт-Петербурге и в Серпуховском районе Московской области. Последний актив самый проблемный − это бывший пионерский лагерь «Буревестник» площадью 65 тыс. кв. м.

Продажа непрофильных активов может принести студии не менее 4 млрд рублей. Наиболее перспективными с точки зрения продажи кажутся территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39,5 тыс. кв. м) и двух бывших автобаз Минкульта (8,6 тыс. кв. м и 13,2 тыс. кв. м) в Москве. С территорией бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19,5 тыс. кв. м) дела обстоят сложнее: она находится в промзоне.

По информации «Коммерсанта», киностудия также планирует продать 32% ОАО «Телебазис», которое сдает в аренду около 5,7 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в районе станции метро «ВДНХ». Речь идет об аренде съемочных студий и павильонов, а также офисных, складских и технических помещений. Интересно, что 68% «Телебазиса» принадлежат холдингу «Газпром-медиа», чьи структуры и выступают арендаторами помещений.

Торги по всем объектам должны состояться до конца года, их проведением занимается АО «Российский аукционный дом». Ранее продать непрофильные активы не удавалось из-за стагнации на рынке коммерческой недвижимости. Средства от продажи непрофильных активов планируется потратить на реконструкцию и создание на базе студии «многопрофильного кинематографического центра».

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10.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ