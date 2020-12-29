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Российской киноиндустрии сохранят высокий уровень финансовой господдержки

Президент поручил в 2021 году выделять на кино не меньше, чем в 2019-м

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить оказание финансовой господдержки отечественной киноиндустрии на уровне не меньшем, чем было в 2019 году. Об этом говорится в официальном «Перечне поручений по вопросам принятия дополнительных мер государственной поддержки организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в Российской Федерации», опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации в 2021 году основного мероприятия «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» на уровне не ниже уровня 2019 года, − говорится в поручении. Доклад по итогам принятых мер необходимо предоставить 30 января 2021 года.

До 25 марта 2021 года Правительство будет должно предоставить Президенту предложения об оказании государственной поддержки в 2021 и 2022 годах «российским организациям кинематографии, осуществляющим на постоянной основе показ национальных фильмов в Российской Федерации». Эти меры должны быть направлены на смягчение последствий ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кроме того, в перечне содержится информация о налоговых изменениях для «организаций кинематографии, учрежденных российскими физическими и юридическими лицами и осуществляющих производство анимационных фильмов». Поручено установить для них 3% ставку налога на прибыль и снизить до 7,6% совокупного размера тарифов страховых взносов.

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29.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт президента России

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