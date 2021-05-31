«Газпром-медиа» вновь вышел на прибыль

Согласно финансовому отчету «Газпром-медиа», холдинг закончил квартал с ростом доходов на 13% и ростом выручки с рекламы на 18%. При этом реклама принесла 19,9 млрд рублей, продажа прав на аудио- и видеовоспроизведение — 5,1 млрд рублей, теле- и радиовещание — 1,1 млрд рублей, издательская деятельность — 165 млн рублей.

Существенный вклад в увеличение выручки внесли эфирные и тематические телеканалы, к тому же динамика холдинга в этом сегменте оказалась лучше общерыночной: по оценке «Национального Рекламного Альянса», за первый квартал расходы рекламодателей на ТВ стали больше на 5%.

Показатели в сегменте прав на аудио- и видеоконтент также улучшились за счет дистрибуции тематических и спортивных каналов, входящих в состав холдинга. На динамику повлияли и ограничительные меры по заполняемости кинотеатров, из-за чего в прокате изменилось число крупных студийных фильмов.

Операционная прибыль сегмента «Медиабизнес» выросла в 2,2 раза, достигнув уровня в 3,6 млрд рублей, чистая прибыль при этом также составила 3,6 млрд рублей. Прошлый год холдинг закончил с чистым убытком в 5,5 млрд рублей.

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31.05.2021 Автор: Виолетта Палий