Обзор изменений графика релизов России за неделю с 14 по 20 июня

Уходящая неделя осталась без новинок и изменений в графиках релизов студий мейджеров. Однако множество независимых компаний рассказали о своих перестановках.
Кинокомпания «Вольга» заявила новые даты своих проектов: на 30 сентября встало ЕЁ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ, а 5 августа расположилось Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ. Что касается перестановок, на неделю вперед ушел мультфильм ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ — вместо 16 сентября он выйдет на большие экраны 23 сентября.
Дату выпуска аниме BELLE: RYU TO SOBAKASU NO HIME объявила «Экпонента Фильм» — на широких экранах картина появится 3 сентября.
На 21 октября встал триллер ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП компании Megogo Distribution. «Русский Репортаж» также заявил даты для своих проектов: 18 ноября расположился триллер ЛЮБОВНИКИ; на неделю ближе к зрителям стала комедия ВСЕ О СЕКСЕ — вместо 12 августа она заявлена на 5 августа.
Planeta Inform Film Distribution перенесла с 8 июля на 12 августа старт проката мюзикла АННЕТТ, который откроет грядущий Каннский кинофестиваль.
Даты выхода получили также релизы компании «Пионер»: на 20 июля встало аниме УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ. ПЕРЕВЫПУСК, а уже 21 июня стартует фильм ФАУСТ.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
20.06.2021 Автор: Виолетта Палий
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 7 по 13 июня
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 31 мая по 6 июня
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 19 по 25 апреля
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 апреля
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 5 по 11 апреля