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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 14 по 20 июня

Новинки и изменения от компаний «Вольга», «Экспонента Фильм» и других независимых компаний

Уходящая неделя осталась без новинок и изменений в графиках релизов студий мейджеров. Однако множество независимых компаний рассказали о своих перестановках. 

Кинокомпания «Вольга» заявила новые даты своих проектов: на 30 сентября встало ЕЁ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ, а 5 августа расположилось Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ. Что касается перестановок, на неделю вперед ушел мультфильм ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ — вместо 16 сентября он выйдет на большие экраны 23 сентября. 

Дату выпуска аниме BELLE: RYU TO SOBAKASU NO HIME объявила «Экпонента Фильм» — на широких экранах картина появится 3 сентября.  

На 21 октября встал триллер ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП компании Megogo Distribution. «Русский Репортаж» также заявил даты для своих проектов: 18 ноября расположился триллер ЛЮБОВНИКИ; на неделю ближе к зрителям стала комедия ВСЕ О СЕКСЕ — вместо 12 августа она заявлена на 5 августа.

Planeta Inform Film Distribution перенесла с 8 июля на 12 августа старт проката мюзикла АННЕТТ, который откроет грядущий Каннский кинофестиваль. 

Даты выхода получили также релизы компании «Пионер»: на 20 июля встало аниме УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ. ПЕРЕВЫПУСК, а уже 21 июня стартует фильм ФАУСТ

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20.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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