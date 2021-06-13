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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 7 по 13 июня

Новинки и перестановки от Universal Pictures, «Централ Партнершип» и различных независимых компаний

Universal Pictures объявила сразу о нескольких изменениях в расписании: с 14 октября на 2 декабря переехал фильм РЕСПЕКТ, а также на месяц вперед – с 14 октября на 11 ноября – ушел мюзикл DEAR EVAN HANSEN. Из графика с 11 августа 2022 года ушел другой проект студии – BEAST.

Без перестановок не обошлось и в графике компании «Централ Партнершип»: из расписания с 1 января 2022 года выбыла экранизация романа Дмитрия Глуховского МЕТРО 2033, а также с 23 сентября ушла КАРАМОРА Данилы Козловского. С 4 ноября на 23 сентября переехал БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД. Триллер СОВРИ МНЕ ПРАВДУ получил дату выхода в прокат – 19 августа.

Компания «Русский Репортаж» поставила на 16 сентября комедию ПО СОСЕДСТВУ Даниэля Брюля, на 19 августа – триллер ДОМ УЛИТОК. Также дату выхода получила картина НАЙТИ АННУ ФРАНК – в российском прокате участник внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля-2021 окажется 25 ноября. 

На уходящей неделе также стало известно сразу о двух перевыпусках в прокат: «Иное кино» на 15 июля поставила НА ИГЛЕ. ПЕРЕВЫПУСК Дэнни Бойла. Также с 8 июля 2021 «Искусство кино» при поддержке Мосфильма выпускает БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК.

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13.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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