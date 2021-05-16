Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 мая.

Несколько проектов Sony Pictures покинули график релизов — с 10 июня ушел VIVO, а с 15 июля — мюзикл CINDERELLA. Также Universal Pictures убрал NO SUDDEN MOVE, который стоял 1 июля. На 9 сентября встал фильм ужасов ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ Walt Disney Studios.

«Русский репортаж» с 3 на 17 июня перенес старт проката триллера ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ. Компания также заявила дату новинки — комедия ВСЕ О СЕКСЕ встала на 15 июля. На той же дате располагались ЛЮБОВНИКИ, которые теперь выбыли из графика релизов.

«Кинологистика» изменила даты выхода сразу у нескольких проектов: с 17 июня на 22 июля переехало ПРОКЛЯТИЕ ПИКОВОЙ ДАМЫ, а на несколько дней сместился СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ — с 1 на 3 июня. Также из графика релизов с 5 августа выбыли ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ШОКОЛАДНОЙ ФАБРИКЕ. Компания рассказала и о своих новинках: на 5 августа заявлен ПЕС ПОД ПРИКРЫТИЕМ, а 24 июня расположилась семейная картина С - СЧАСТЬЕ.

Комедия ЖВАЛЫ A-One Films получила новую дату — 24 июня. С 17 июня Capella Film убрала криминальный детектив МИСТЕРИУМ: ЭФФЕКТ МАРКО. Также компания переставила с 13 мая на 2 сентября французский ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ.

О своих новинках рассказала также компания «Экспонента Фильм». Так, на 5 августа встал фильм ужасов THE DJINN, а 10 июня обосновалось ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ. Что касается изменений, то с 22 июля на 9 сентября ушла комедия ХОЛОСТЯК НА СВАДЬБЕ.

На следующий год Megogo Studios перенес комедию БУЛКИ — вместо 10 июня 2021-го фильм доберется до зрителей 6 января 2022 года.

Датами обзавелись также анимационные проекты независимых прокатчиков: на 16 сентября «Вольга» поставила мультфильм ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ, а 1 июля расположилась ПАНДА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ. ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ компании «Кинолэнд».

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16.05.2021 Автор: Виолетта Палий