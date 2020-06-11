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Иван Гродецкий переходит в PREMIER

В начале недели он покинул IVI, а месяц назад − ушел из Okko

Иван Гродецкий переходит на работу в онлайн-кинотеатр PREMIER, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа» (ГПМ). Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на свои источники. По информации издания, Гродецкий станет генеральным директором онлайн-кинотеатра. Однако, ни он сам, ни представители ГПМ никаких комментариев по этому поводу не дают.

В начале недели стало известно, что Иван Гродецкий ушел с должности исполнительного директора крупнейшего российского онлайн-кинотеатра IVI. Он проработал там всего месяц. Свое решение уйти топ-менеджер тогда объяснил желанием «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов».

До IVI Иван Гродецкий долгое время возглавлял онлайн-кинотеатр Okko. 

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11.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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