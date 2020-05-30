Приложение HBO Max в первый день скачали лишь 90 тыс. раз

Согласно данным компании SensorTower Inc, стартовавший в среду стриминг-сервис HBO Max в первый день работы скачали всего 90 тысяч раз, сообщает Bloomberg. Несмотря на скромные результаты, руководство Warner Media не скрывало своей радости от долгожданного запуска. В официальном заявлении руководитель WarnerMedia Джейсон Килар подчеркнул как уникальность самого сервиса HBO Max, так и его продвижения.

Для сравнения, Disney+ в первый день работы в прошлом ноябре привлек 4 миллиона подписчиков, а сервис короткометражных видео Quibi в стартовый день скачали более 300 тысяч пользователей. Впрочем, важно отметить, что подписка на Disney+ стоит $7, а 19 млн пользователей сервиса Verizon имели возможность подписаться на диснеевскую платформу бесплатно. Также и Quibi при цене всего в $5 за месяц подписки предлагал 90 дней бесплатного пользования. В то же время HBO Max изначально предлагается по наиболее высокой среди всех онлайн-сервисов цене в $15.

Представитель WarnerMedia отметил, что расчеты SensorTower являются неточными, хотя альтернативных официальных данных предоставлено пока не было. В самом деле, в данных SensorTower учитывались только показатели загрузок мобильного приложения, хотя доступ к HBO Max также можно получить через мобильного провайдера или посредством бесплатного обновления приложения HBO Now, которое предоставлялось за ту же цену. Данные SensorTower также не учитывали показатели заблаговременных загрузок приложения по цене в $12.

Примечательно, что HBO Max даже после официального запуска продолжает расширять сеть своих провайдеров. В среду было объявлено, что WarnerMedia заключило соглашение с Comcast Corp., крупнейшим поставщиком широкополосного доступа в Интернет. При этом HBO Max по-прежнему не доступен в домашних сетях от Roku и Amazon.

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30.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Bloomberg