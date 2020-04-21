Объявлена дата запуска HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max запустится в США 27 мая. Об этом стало известно после того, как в соцсетях появились рекламные объявления, анонсирующие дату запуска этого онлайн-кинотеатра. Проект WarnerMedia станет последним из крупных запусков, инициированных медиахолдингами для конкуренции с Netlix в перспективной онлайн-среде. Напомним, что 12 ноября 2019 года запустился сервис Disney+, имеющий сейчас более 50 млн подписчиков по всему миру, а с 15 апреля заработал сервис Peacock от NBCUniversal. О его успехах пока ничего не сообщается, ходят слухи, что они скромнее ожидаемых.

Как и вышеназванные игроки, HBO Max будет делать ставку на обширную библиотеку контента своего материнского холдинга, а также на оригинальные фильмы, шоу и сериалы. В том числе сериалы и проекты платного канала HBO, а также хитовый сериал «Друзья», который отныне будет доступен только на HBO Max. Для подписчиков новый сервис будет самым дорогостоящим из недавно запущенных − в месяц за него придется отдать сразу $15. Опции в виде различных вариантов подписки, как в других сервисах, пока не предполагаются.

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21.04.2020 Автор: Артур Чачелов