HBO Max раскрыл козыри в борьбе против конкурентов

На конференции CES в Лас-Вегасе топ-менеджеры WarnerMedia Джереми Легг и Энди Форсселл рассказали новые подробности об HBO Max, сообщает Deadline. Потоковый онлайн-сервис от компании Warner с предполагаемой ценой подписки в $15 в месяц (самая высокая на рынке) планируется к старту в мае.

Главный технический директор Джереми Легг рассказал, что в стремлении подарить потребителям новый зрительский опыт одной из задач создателей нового видеосервиса было исключить так называемый «бесконечный скроллинг». Подобным страдают многие стриминг-площадки, стремящиеся предложить клиентам как можно больше единиц контента. Это ограничение будет достигнуто сочетанием грамотного технического инструментария и рекомендаций от настоящих пользователей. Также будет использовано несколько новшеств, максимально облегчающих просмотр видео на мобильных устройствах.

Кроме того, Легг пообещал продвижение в сторону интерактивности сервиса, чем также сейчас занимается Netflix. Впрочем, эти планы будут реализованы постепенно. «Сейчас мы с Энди хотим, чтобы наш сервис просто наконец увидел свет», − признался Легг.

Одним из аспектов запуска HBO Max, который по-прежнему остается нерешенным, это различные виды подписки. Disney+ перед ноябрьским запуском очень помогло, что потребителям было предложено сразу несколько пакетных опций: закрытая подписка только на сервисы Disney (вместе с Hulu и ESPN+) предполагала цену в $13 в месяц, а другая осуществлялась через партнерство с Verizon. Обе опции в совокупности позволили Disney+ невероятно быстро набрать аудиторию, достигнув 10 млн подписчиков в первый же день после запуска. Форсcелл подтвердил, что они также планируют предложить пользователям различные пакеты подписок.

Что касается объема подписчиков, то Форсcелл рассказал, что HBO Max будет стремиться охватить до 50 млн домохозяйств в ближайшие пять лет, но управляющая команда сервиса будет фокусироваться не только и не столько на количественных показателях. «Нашей работе требуется смысл, так что глобальная миссия нам важнее», — сказал он. «Мы работаем с оглядкой на то, как много людей каждый месяц готовы платить за нашу услугу, в которую к тому же вложены огромные инвестиции. Это возлагает на нас определенные обязательства. Наше предложение будет иметь значение для людей, и нас это сильно внутренне стимулирует».

Легг отметил, что HBO Max будет готов к возможному сильному наплыву посетителей во время старта − они уже отработали подобные риски во время единовременной параллельной трансляции финала «Игры престолов» для 4,7 млн пользователей прошлой весной. Очевидно, WarnerMedia явно не собирается повторять ошибку Disney+, когда успешный запуск сервиса был омрачен техническими сбоями в самый первый день.

Сервис HBO Max станет последним крупным участником в разворачивающейся прямо сейчас конкурентной войне потоковых сервисов, в которой Apple и Disney уже раскрыли свои карты перед другими ключевыми игроками, включая Netflix. Напомним, что NBCUniversal дебютирует со своим сервисом Peacock в апреле.

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12.01.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline