Эрмитаж и Tvzavr открыли проект «Кино в Эрмитаже»

В Эрмитажном театре при полном аншлаге состоялось торжественное открытие благотворительного проекта-эксперимента Государственного Эрмитажа и онлайн-кинотеатра tvzavr, приуроченного к Году Театра в России, – «Кино в Эрмитаже».



От имени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского гостей приветствовал начальник Отдела межмузейных коммуникаций Иван Корнеев: «Этот проект вполне может стать составной частью масштабной программы «Большой Эрмитаж», которую музей реализует многие годы и которая призвана сделать наш музей еще интереснее, разнообразнее и дружелюбнее по отношению к людям. Михаил Борисович просил подчеркнуть, что недаром во всех афишах и программах написано «проект-эксперимент», потому что помимо просмотров кинолент у этого проекта есть благотворительная составляющая, которая не менее, а для музея даже более важна, чем просто приятное времяпровождение. Проект призван помочь сбору средств в пользу благотворительной организации «Дети-бабочки», оказывающей всестороннюю помощью детям с редким генетическим заболеванием».



Известный публицист Александр Цыпкин представил короткометражные фильмы, написанные по его сценариям, которые впервые были показаны на большом экране едиными альманахом. В этот вечер зрители увидели три картины: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин) и «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач). После завершения показа литератор ответил на вопросы зрителей и вместе с ведущим Александром Маличем обсудил показанные работы.



«Сотрудничество с Эрмитажем и tvzavr, безусловно, получилось для меня знаковым, – отметил Александр Цыпкин.− Во-первых, фильмы по моим сценариям показали в Эрмитаже, что, как вы понимаете, для любого петербуржца является событием экстраординарным, а во-вторых, фильмы были собраны в одну полнометражную картину – альманах, объединенный идеей и драматургией».



На церемонии открытия «Кино в Эрмитаже» собрались известные персоны и представители творческой элиты Москвы и Санкт-Петербурга − Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Рината Пиотровски, Снежина Кулова, Федор Гамалея с супругой Василисой Гусаровой, Владимир Хацкевич с супругой Любовью Хацкевич, Самира Мустафаева, Ксения Шапилова, Борис Пиотровский, Павел Пригара, Юлия Стрижак, Дмитрий Морозов, Михаил Баженов, Карина Разумовская, Софья Чернова и другие.

«Короткометражные фильмы – на самом деле очень интересный жанр, поскольку за 15-20 минут автор должен рассказать целую историю – с завязкой, кульминацией и интересной развязкой, – говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям онлайн-кинотеатра tvzavr Олеся Теплова. − Каждый такой фильм по сценарию Александра – это словно сцена из жизни. Объединенные же в один альманах, они как будто показывают нам ее стремительность, течение и изменение. Короткометражные фильмы, показанные первыми в рамках проекта «Кино в Эрмитаже», уже можно посмотреть на онлайн-платформе tvzavr. Для наших зрителей это один из самых популярных и любимых жанров».

После официальной части для гостей вечера состоялся торжественный коктейль в ресторане Bellevue Kempinski Hotel Moika 22. При регистрации на мероприятие через сервис TimePad и в течение вечера была предоставлена возможность сделать пожертвования в благотворительный фонд «Дети-бабочки», попечителями которого являются Ксения Раппопорт, Саша Даль, Наталья Плеханова, Данила Козловский и Александр Цыпкин.

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15.10.2019 Автор: Артур Чачелов