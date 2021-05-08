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Американские организации бойкотируют мероприятия от организаторов «Золотого глобуса»

Такие действия направлены на появление инклюзивности и борьбу с коррупцией

Группа из более чем 100 голливудских деятелей, рекламных и медиакомпаний высказала беспокойство из-за недавно опубликованных планов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) о ее реорганизации. Netflix, TimesUp, Американская неправительственная ЛГБТ-организация ГЛААД – одни из немногих, кто считают предлагаемые нововведения недостаточными и неясно когда осуществимыми.

Изменения подразумевают увеличение числа представителей различных рас в рядах ассоциации, новые ограничения на подарки, которые может получать пресса от киностудий, и на оплату работы своих комитетов. Группа продолжит байкотировать проводимые HFPA мероприятия до тех пор, пока эти вопросы не будут подробно и четко прописаны до начала наградного сезона 2022 года. 

Прошлая церемония вручения премии «Золотой глобус», организатором которой является Голливудская ассоциация иностранной прессы, состоялась 28 февраля. Ее организация и проведение сопровождались множеством обличающих коррупцию и отсуствие инклюзивности материалов в различных американских изданиях. 

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08.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Variety

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