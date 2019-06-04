Стали известны обладатели почетных «Оскаров» этого года

На сайте Американской академии киноискусств появилась информация о том, кто в этом году получит так называемые почетные «Оскары», вручаемые за заслуги перед индустрией. Совет управляющих решил вручить их кинорежиссеру Дэвиду Линчу, итальянскому режиссеру Лине Вертмюллер и американскому актеру Уэсу Стьюди. Кроме того, актриса Джина Дэвис получит почетную награду им. Джина Хершолта, вручаемую за выдающийся вклад в дело гуманизма.

Вручение наград состоится на специальной церемонии 27 октября.

Дэвид Линч − живая легенда мирового кинематографа, представитель американского независимого кино, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. В фильмографии Линча всего 10 полнометражных фильмов, однако большинство из них считаются классикой кино. Наибольшую популярность у широкой публики Линч приобрел после выхода мистического сериала «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-1991).

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04.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС