Европа вводит программы помощи сотрудникам киноотрасли

В то время как крупные голливудские компании вроде Disney начинают увольнять сотрудников или сокращать зарплаты, работникам европейских производственных студий, расположенных в Германии, Италии, Великобритании и других странах, оказывают финансовую поддержку через специальные социальные программы.

В каждой из европейских стран программа поддержки работников обозначается по-разному. В Германии она называется Kurzarbeit, во Франции − Chômage partiel. Аналогичные иницативы можно найти в Италии и Испании. Недавно систему удержания рабочих мест ввела Великобритания, а Канада обнародовала порядок выдачи чрезвычайных субсидий. Все эти социальные программы преследуют одну цель − позволить людям оставаться на своих рабочих местах во время кризиса. Данные правительственные программы позволяют местным кино- и телестудиям сократить расходы на персонал, но при этом избежать массовых увольнений.

Ведущая немецкая кино- и телепроизводственная компания UFA была вынуждена закрыть практически все свои драматические сериалы, но пока никого до сих пор не уволила. Пользуясь преимуществами немецкой программы Kurzarbeit, работники будут получать компенсацию от государства в размере от 60% до 67% заработной платы, а также пенсии, медицинское страхование и страховые выплаты по безработице. По соглашению между немецкой ассоциацией продюсеров и Национальным союзом работников сферы услуг, краткосрочный соцпакет распространяется в том числе на временный и внештатный персонал. «Мы не можем просто взять и уволить сотрудников, как это делают в американской компании, – отмечает руководитель студии UFA Нико Хофманн. – Люди запомнят, кто помогал своим работникам в трудные времена, а кто – нет».

Европейские программы помощи уже приносят свои положительные плоды. Британская схема удержания рабочих мест, введенная 20 марта, способствовала тому, что Disney повторно наняла британскую съемочную группу, работавшую над игровой версией РУСАЛОЧКИ. Поначалу команда была уволена, когда производство закрыли из-за коронавируса. В соответствии с этой программой сотрудники будут получать 80% зарплаты, а именно – до 2500 фунтов стерлингов ($3100) в месяц. Есть вероятность, что преимуществами программы в скором времени воспользуются съемочные команды третьих частей франшиз ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ и МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА, а также новой ЗОЛУШКИ от студии Sony и будущего комикс-блокбастера Disney/Marvel ДОКТОР СТРЭНДЖ И МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ БЕЗУМИЯ.

В Германии, где система Kurzarbeit помогла избежать массовой безработицы во время мощной рецессии 2008-2009 годов, данная программа начала распространяться в том числе на внештатных и контрактных работников, чего раньше не было. Студия Babelsberg и власти Берлина и Бранденбурга близки к соглашению, которое позволит нескольким сотням сотрудников студии получать зарплату, хотя из-за вспышки коронавируса они были вынуждены прекратить работу над фантастическим сиквелом МАТРИЦА 4 от Warner и пиратским эпиком НЕИЗВЕДАННОЕ: УДАЧА ДРЕЙКА для студии Sony. Оба потенциальных блокбастера находились в стадии подготовки к съемкам.

При этом риск осложнений для индустрии сохраняется. Согласно данным немецкой ассоциации киноиндустрии SPIO, опубликованным 2 апреля, 36% из 80 тысяч занятых в киноотрасли страны, или почти 30 тысяч человек, могут остаться без работы в результате нынешнего кризиса. Возможный экономический ущерб оценивается в $610 млн. Даже при наличии системы экстренной поддержки многие сегменты рынка по-прежнему находятся под угрозой. Основная зона риска − система кинопоказа, где краткосрочные контракты являются нормой для большинства работников, и поэтому программы помощи их по-прежнему не затрагивают.

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10.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR