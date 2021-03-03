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Якутский хоррор обзавелся международными дистрибьюторами

Права на ленту «Иччи» приобрели компании TVCO и High Octane Pictures

Якутская кинокомпания Art Doydu заключила контракты на мировую дистрибуцию своего проекта ИЧЧИ − мистического триллера режиссера Костаса Марсаана. Дистрибьютором картины на территории США и Канады стала компания High Octane Pictures. Дистрибьютором в остальном мире (кроме России и СНГ) − итальянская компания TVCO.

ИЧЧИ рассказывает о семье фермеров, которая поселилась на проклятой земле, покинутой людьми еще в XIX веке. Их приезд пробудил духов и в одну из ночей события из страшного прошлого этих мест начинают таинственным образом проявляться в настоящем. Главные роли в фильме сыграли Борислав Степанов, Марина Васильева, Матрена Корнилова, Дмитрий Михайлов, Илья Яковлев.

Картина режиссера Костаса Марсаана снята в 2019 году и участвовала в конкурсных программах нескольких международных кинофестивалей.

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03.03.2021 Автор: Артур Чачелов

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