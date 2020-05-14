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Исландия готова принимать иностранные съемочные группы с июня

Кинопроизводство в стране разморозилось уже сейчас

Исландия объявила о готовности принимать иностранные съемочные группы. Как и другие европейские государства, страна ввела обязательный двухнедельный карантин для международных (неевропейских) путешественников, но, начиная с 15 июня, иностранцам предоставят возможность пройти тестирование по прибытии, чтобы избежать пребывания в карантине.

Лауфей Гудьонсдоттир, глава Исландского киноцентра, заявила, что с этого момента страна будет ждать иностранных кинематографистов. Однако, она обратила внимание, что в Исландии по-прежнему запрещены собрания более 50 человек и обязательно двухметровое расстояние между людьми на съемочной площадке. 

Исландия − одно из самых популярных мест для съемок голливудских фильмов и сериалов. В частности, здесь должны были сниматься новые ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ от студии Warner Bros., однако съемки были отложены из-за пандемии. А вот местные кинематографисты уже возобновили работу над своими проектами. Так, режиссер Балтасар Кормакур сейчас снимает возле Рейкьявика сериал Katla для Netflix.

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14.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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