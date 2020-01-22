Disney заплатил своему генеральному директору $47,5 млн

Генеральный директор Disney Боб Айгер заработал в прошлом году $47,5 млн, сообщает Deadline со ссылкой на заявление самой компании. При этом выплаты Айгеру за 2019 год оказались почти на 28% меньше, чем $65,6 млн, полученных им в 2018 году.

Из чего же сложилась такая сумма в 2019-м? Disney выплатила топ-менеджеру $3 млн в виде базовой зарплаты, почти $30 млн в качестве различных премий, а остальное пришло в виде дополнительной стимулирующей компенсации. Пакет выплат Айгеру за 2018 год включал в себя еще и одноразовый стимул, поощряющий его решение остался на руководящем посту, хотя ранее он собирался уходить в отставку.

Несмотря на это, ни один другой топ-менеджер Disney не приблизился к уровню Айгера по величине заработков. Например, финансовый директор Кристин Маккарти заняла в рейтинге выплат второе место, получив в 2019-м «всего лишь» $15 млн (что и так было увеличением в сравнении с $11,8 млн в 2018 году).

Зарплата Айгера и других руководителей корпорации все чаще вызывает критику. Вопрос о выплатах топ-менеджеру всплыл в нескольких интервью, которые Aйгер раздавал прошлой осенью в рамках продвижения книги своих мемуаров. Наследница Уолта Диснея Эбигейл Дисней, внучка соучредителя компании Роя О. Диснея, назвала компенсацию Айгера за 2018 год не иначе как «безумной». В американском обществе все чаще обсуждают неравенство доходов между руководителями и менеджерами среднего звена в ведущих компаниях. В ответ на получаемую критику Disney напомнила о $150 млн, которые корпорация вложила в образовательную программу для своих сотрудников.

При этом на Уолл-Стрит руководством Айгера более чем довольны. В последние месяцы, с момента старта онлайн-сервиса Disney+, акции компании поднялись до рекордных высот. Также, как известно, именно Айгер инициировал ряд крупных приобретений Disney последних лет, включая сделку по покупке большей части активов 21st Century Fox.

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22.01.2020 Автор: Никита Никитин