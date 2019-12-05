Киностудия Горького заявила о планах развития игрового и документального кино

Киностудия им. Горького после прихода новой менеджерской команды разрабатывает долгосрочную программу развития. Основной акцент будет сделан на производстве собственных и партнерских художественных и документальных фильмов. Отвечать за эти направления будут новые креативные продюсеры Киностудии Горького: Наталья Харыбина – за игровое кино и Анастасии Рыцина – за документальное.

«Наша главная задача – вернуть Студии Горького звание флагмана детско-юношеского и документального кино. Новые креативные продюсеры – профессионалы индустрии, они обладают всем необходимым опытом, чтобы запустить активный процесс кинопроизводства», – заявила генеральный директор Киностудии Юлиана Слащева. Также она добавила, что Наталья Харыбина и Анастасия Рыцина хорошо известны на кинорынке и заработали авторитет среди коллег множеством талантливых проектов. «У Натальи – многолетний опыт продюсерской и режиссерской работы как для ТВ, так и для большого экрана. Анастасия – по образованию режиссер неигрового кино. Ее проекты были реализованы в России, Украине, Казахстане. А профессиональная деятельность была неразрывно связана с Петербургской Студией документальных фильмов», – отметила Юлиана Слащева.

В свою очередь Наталья Харыбина подчеркнула, что прежде всего сконцентрируется на успешном завершении текущих проектов Киностудии, а также поиске нового материала детско-юношеской тематики. «Мы планируем проведение питчингов, смотров в рамках фестивалей, нам важно широко заявить о планах студии внутри индустрии, – рассказала креативный продюсер игрового кино, – безусловно, нам интересны коммерческие, прокатные проекты, но «авторский блок» также останется – как зона эксперимента и самовыражения».

Анастасия Рыцина считает своей основной задачей создание полноценного Кластера документального кино на базе Киностудии Горького. «Все главные, титулованные авторы документального кино сейчас либо ушли в Интернет, либо с трудом находят финансирование для воплощения своих идей. Государственные субсидии поступают довольно бессистемно. С научно-популярным кино – положение в стране почти критическое. – отметила Анастасия Рыцина, – Мы хотим переломить эту ситуацию. И уверены, что создание единой базы для таких жанров на Киностудии Горького будет эффективным и в самое ближайшее время даст результат».

Новая команда киностудии должна подготовить и представить Совету директоров долгосрочную программу развития к марту 2020 года.

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05.12.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Киностудия им. Горького