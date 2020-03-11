В рейтинг лучших артхаусных кинотеатров Европы вошли две российские площадки

Кинотеатр Госфильмофонда России «Иллюзион» в Москве и петербургский «Англетер», вошли в рейтинг лучших артхаусных кинотеатров Европы 2020 года по версии портала Spotted by Locals. Об этом сообщает сайт Министерства культуры. Всего в списке 59 кинотеатров.

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Статья с рейтингом 59 лучших кинотеатров Европы вышла в феврале 2020 года. В список попали кинозалы, в которых можно увидеть старую классику. Здесь есть площадки Лондона, Мадрида, Хельсинки, Стамбула, Антверпена, Афин, Барселоны, Белграда, Копенгагена, Загреба, Дублина, Вены, Варшавы и других городов. Кроме отличного качества фильмов и доступных билетов, критериями отбора были уютность, необычность самих зданий и красота окружающего архитектурного ландшафта.

Компанию московскому «Иллюзиону» и петербургскому «Англетеру» составили также столетний парижский Le Louxor, кинотеатр HOME в Манчестере, который сочетает в себе функции кинозала, кафе и арт-центра, Cinema Mexico Rocky Horror House – единственный кинотеатр в Милане, показывающий фильмы на английском языке, и кинозал в здании галереи Норвежского и зарубежного искусства в Осло. В список также попали еще две площадки из стран СНГ − киевский «Жовтень» и минский «Синемаскоп».

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11.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ, Spotted by Locals