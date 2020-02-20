Квартальные доходы IMAX превзошли ожидания аналитиков

Корпорация IMAX опубликовала данные о доходах за последний квартал 2019 года, сообщает THR. Прибыль в размере $18,2 млн в разы превзошла аналогичный показатель прошлого года ($1,7 млн). Прибыль на акцию составила 29 центов по сравнению с 3 центами на акцию в прошлом году, что превзошло прогноз Уолл-Стрит, остановившийся на 26 центах. Скорректированная прибыль (adjusted per-share earnings) на акцию составила 35 центов, что на 35% больше, чем годом ранее, и выше ожидаемых аналитиками 30 центов.

Общая выручка IMAX за четвертый квартал составила $124,3 млн (результат прошлого года − $108,9 млн). При этом аналитики ожидали $117,5 млн. Рекордные за 2019 год кассовые сборы в размере $1,1 млрд на 7% превышают прошлогодний показатель. Полученные результаты − заслуга вышедших с октября по декабрь блокбастеров ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II и ДЖОКЕР.

Генеральный директор корпорации IMAX Ричард Гелфонд на обсуждении квартальных доходов с инвесторами отметил, что ожидает всплеска киносмотрения в Китае, как только эпидемия коронавируса там сойдет на нет. Несмотря на продолжительный простой, в долгосрочной перспективе Гелфонд не видит ощутимых угроз бизнесу в Поднебесной. Эпидемия − серьезная, но все же слишком краткосрочная проблема, чтобы бизнес не смог после нее восстановиться, считает топ-менеджер.

IMAX имеет завидное представительство в Китае. На конец года в стране насчитывается 702 площадки (рост за год − 13%), а валовый кассовый сбор в 2019-м достиг $366 млн (рост на 9%), что составляет треть от валового дохода корпорации в $1,1 млрд.

В планах компании в обозримом будущем увеличить количество кинотеатров по всему миру более чем вдвое, до 3,3 тыс. площадок. Наиболее обширны планы IMAX на экспансию в Японии, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и на Ближнем Востоке. По состоянию на 31 декабря 2019 года работают 1624 системы IMAX в 81 стране. 1529 их них находятся в коммерческих кинотеатрах, 14 − на прочих коммерческих объектах и 81 − в различных учреждениях некоммерческого характера вроде музеев.

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20.02.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR