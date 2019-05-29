Компания Indian Films празднует трехлетие

В июне 2019 года кинопрокатной компании Indian Films исполняется 3 года. С начала работы на российском рынке она выпустила 31 фильм, провела 3 фестиваля с приездом звезд Болливуда и представила несколько российских картин на индийском рынке.

«По нашему замыслу, Indian Films должна была дать возможность российским зрителям познакомиться с разнообразием индийского кино и сломать стереотип о том, что индийское кино – это только песни и танцы, − говорит генеральный директор компании Indian Films Карен Мирзоян. − Да, так можно было сказать раньше, но сегодня индийский кинематограф занимается производством фильмов на актуальные социальные проблемы современного мира».

Азиатский рынок – едва ли не один из самых главных сегодня в мировом кино, и индийское общество волнуют разные темы, которые они обсуждают и осмысливают с помощью кинематографа. Некоторые из таких фильмов вышли и в российский прокат. Можно отметить фильм ПЭДМЕН (рассказывает о создателе женских гигиенических средств Аруначаламе Муруганантаме), Я − ПРЕПОД (социальная комедия про учителя с синдромом Туретта, где через смех показывается стигматизация людей с разного рода заболеваниями и нарушениями), хоррор ФЕЯ (основан на индийских легендах об одиноких женщинах, которых в отдаленных районах и сегодня считают колдуньями). Одним из последних фильмов Indian Films в российском прокате стал приключенческий боевик БАНДЫ ИНДОСТАНА о пиратах XVIII века, которые боролись за независимость Индии.

Стоит отметить, что Indian Films проводит и одинарные показы новинок индийского кинематографа по разным городам. Но центральным событием компании каждый год становится фестиваль индийского кино Bollywood Film Festival, который в течение недели представляет самые яркие фильмы Индии на остросоциальные темы − вероисповедания, войны, расслоения общества и наркомании. Фестиваль проходит в нескольких крупных городах. Например, в 2019 году он проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и Казани. На открытие в Москву приглашаются звезды индийского кино. Россию уже посетили Харшвардхан Ране, Амит Садх, Дипак и Рауль Стефен, Шридеви, Бони Капур, Барун Собти, Каранвир Бохра.

Помимо деятельности в России Indian Films помогает с индийским прокатом российским фильмам. Так, в Индии очень тепло были приняты картины ЭКИПАЖ и АННА КАРЕНИНА. «Мы с огромным удовольствием показываем российское кино на обширном индийском рынке. Такое количество экранов – это мечта для любой киноиндустрии и потрясающая возможность познакомить жителей Индии с российским кинематографом, про который им мало что известно. Наши фильмы для них своего рода экзотика», − признается Карен Мирзоян.

Свое трехлетие Indian Films отметит двумя фильмами – спортивной драмой 22 ЯРДА и комедией СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА.

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29.05.2019 Автор: Артур Чачелов