Школа «Индустрия» набирает будущих продюсеров

Курс разработан для обучения продюсеров, которые будут разбираться во всех этапах кинопроизводства, грамотно оценивать творческие проекты, ориентироваться в мировом медиарынке и принимать быстрые решения.

«Продюсер, безусловно, является одним из ключевых авторов фильма. Это и большая творческая свобода, и огромная ответственность. Нам очень важно вырастить новое поколение продюсеров − творческих, открытых завтрашнему дню, знающих каждую деталь кинопроцесса, – говорит куратор курса, продюсер Михаил Врубель. – Мы делаем курс вместе с Ильей Стюартом, Ильей Бурецом, Петром Ануровым как основными преподавателями, а также с еще широким списком разных продюсеров, которые читают лекции. В прошлом году мы впервые набрали студентов на курс продюсирования ­– они отучились год и защитили свои годовые проекты. В подавляющем большинстве мы не ошиблись в абитуриентах, а ведь продюсер – самая неинструментальная профессия из всех, поэтому сложно отбирать студентов. Мы считаем это направление успешным с точки зрения качества интеллектуального понимания, возможности погружения в материал и способности придумывать идеи. Мы высоко оцениваем эти черты студентов – у тех, кто поступил, и тех, кого мы видим поступающими в этом году».

Обучение начнется в октябре 2019 года и продлится два года до 2021 года. Во время первого года обучения студенты изучают кинопроизводство, азы креативного и исполнительного продюсирования, а также вместе с другими первокурсниками посещают занятия по драматургии и сценарному мастерству. Второй год обучения включает в себя углубленное изучение выбранной специализации на модулях «Производство фильма», «Продюсирование как бизнес», «Маркетинг и дистрибуция», а также работу над дипломным проектом под руководством кураторов курса.



Особое внимание обращено на учебные проекты — реальные кейсы, над которыми студенты-продюсеры работают совместно со студентами других направлений. За время обучения студенты могут принять участие в съемках восьми этюдов и трех короткометражных фильмов, поработать с большим количеством разных студентов школы и найти единомышленников в киноиндустрии.

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30.08.2019 Автор: Рая Башинская