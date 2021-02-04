Киношкола «Индустрия» анонсировала сотрудничество с ведущими университетами США

Школа кино и телевидения «Индустрия», основанная Федором Бондарчуком, «Национальной Медиа Группой» и компанией «Водород», анонсировала сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями США. В рамках нового набора здесь запускается ряд уникальных онлайн и оффлайн-мероприятий, мастер-классов и круглых столов.
Новый сезон «Индустрии» начнется с серии кино-вебинаров от ведущих профессионалов мирового кинематографа. 12 преподавателей из UCLA, USC, AFI, Columbia University и NYFA расскажут об анализе питчингов, принципах создания Proof of Concept, визуальных образах героев и других актуальных темах. Каждую пятницу в течение трех месяцев у всех желающих будет возможность поближе познакомиться с принципами работы киноиндустрии и узнать о последних трендах и технологиях. Все вебинары будут транслироваться с синхронным переводом.
Среди спикеров программы — продюсер фильма ВАЛЕНТИНКА (2010) и бывший сотрудник студии Miramax и Харви Вайнштейна Джек Лечнер, работавшая над сериалом «Американская история ужасов», художник по костюмам Криси Карвонидес, мастер визуальных эффектов в картине ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА (1993) и ВСПОМНИТЬ ВСЁ (2012) Крейг Кэтон и другие известные кинематографисты.
Расписание кино-вебинаров можно найти на сайте школы. Там же будет доступна регистрация гостей
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04.02.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Индустрия
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