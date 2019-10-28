Питчинг российских проектов пройдет в Лондоне

28 и 29 ноября в Великобритании в рамках Недели российского кино, проходящей с 24 ноября по 1 декабря, состоится Industry Forum. В рамках форму состоятся различные дискуссии и конференции, а также пройдет питчинг российских картин, на котором российские кинематографисты представят свои проекты потенциальным английским партнерам.

Первый день работы Industry Forum будет полностью посвящен конференциям и дискуссиям о современном состоянии российской киноиндустрии. Спикерами обзорной панели, посвященной современному состоянию российской киноиндустрии, станут генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова, глава по контенту компании МТС Игорь Мишин, продюсер Hype Production Илья Стюарт. Они не только обсудят главные вопросы и вызовы современной индустрии и изменения, произошедшие за минувший год, но и поделятся личным опытом. Специальная конференция будет посвящена анимации – самому продаваемому и конкурентоспособному российскому продукту. Спикерами выступят представители крупнейших анимационных студий - Аэроплан, Анимаккорд, Паровоз, ГК Рики.

На одной из конференций обсудят изменения способов потребления контента в связи с бурным развитием онлайн-платформ. Эти сервисы с каждым годом забирают все большую часть аудитории, привлекая разнообразием и качеством представленного контента. Спикерами на конференции выступят: Ирина Сосновая и Дарья Мороз (Start.ru), Софья Квашилава (Сбербанк, кинотеатр ОККО), Ольга Филиппук (Яндекс).

На второй день работы форума запланирован питчинг проектов, находящихся в разработке, и программа Work-in-progress. Мероприятие предоставит кинематографистам из России и Великобритании возможность заявить о готовящихся проектах, обсудить сотрудничество, привлечь финансирование, встретиться с дистрибьюторами и заинтересовать своими картинами зарубежных фестивальных отборщиков.

На питчинге фильмов на стадии разработки будет представлено шесть проектов, один из которых - режиссерский дебют. Несколько лет назад началась работа над фильмом БЕЛАЯ ДОРОГА продюсера Елены Гликман и режиссера Эллы Манжеевой, первый фильм которой признан Лучшим дебютом на Кинотавре-2015. Новый проект был отобран на одну из крупнейших программ – Berlinale residence. Продюсер САШИ - Елена Яцура, режиссер - Владимир Бек. Кира Саксаганская представит проект ШОСТАКОВИЧ режиссера Алексея Учителя. Театральный режиссер Андрей Стадников презентует свою дебютную работу ПОБЕДИТЕЛИ. Анастасия Акопян продюсирует проект ПОЛИГЛОТЫ.

В программе Work-In-Progress заявлено шесть проектов, среди них два анимационных от ГК Рики – «Beardy Bodo» и «Question Club». Фильм МАША продюсеров Рубена Дишдишяна, Валерия Федоровича, Евгения Никишова и др. стал режиссерским дебютом для сценаристки, лауреата «Золотого орла» Анастасии Пальчиковой.

Другие проекты в программе: драма НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ продюсера Максима Дашкина, главные роли в которой исполнили Виктория Толстоганова и Сергей Шнырев; КИТОБОЙ, картина про опасное путешествие через Берингов пролив, продюсера Киры Саксаганской; СНЕГ ИДЕТ продюсера Дарьи Шифштейн. Триллер У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ представят продюсеры Катерина Михайлова и Светлана Ходченкова, исполнившая еще и главную роль в фильме, а также Вета Гераськина, для которой фильм стал полнометражным режиссерским дебютом.

«Industry Forum уникален тем, что спикерами всегда выступают представители российской киноиндустрии, а слушателями – продюсеры и дистрибьюторы с английской стороны, многие из них работают еще и на американском рынке. В этом году сделан большой упор на анимацию в партнерстве с онлайн-журналом для аниматоров Skwigly», - отмечает генеральный продюсер Russian Film Week Филип Перкон.

28.10.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: «ПрофиСинема»