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«Конек-горбунок» демонстрирует отличные продажи на мировом рынке

Покупателям картина была показана в рамках Key Buyers Event

По итогам показа сказки КОНЕК ГОРБУНОК международным покупателям в рамках Key Buyers Event права на прокат фильма в Северной Америке были куплены компанией Grindstone Entertainment Group, имеющей партнерские отношения с Lionsgate. Англоязывное название у фильма -  Upon The Magic Roads. Также по проекту уже закрыты сделки на Германию, Австрию и Швейцарию (Capelight), Францию и франкоязычную Бельгию (Koba), Португалию (Cinemundo), Польшу (Puls TV), Чехию и Словакию (MediaSquad), Турцию (aTV), на Ближний Восток. (Front Row), Южную Африку (Filmfinity), PTV Юго-Восточную Азию (Disney), Монголию (FilmBridge), Вьетнам (CJ CGV), Южную Корею (World Cinema) и PTV / SVOD в Латинской Америке (Discovery).

Продажей мировых прав на фильм занимается компания Luminescence. Ее управляющий, Джурадж Барабас заявил: «Это уникальный, забавный, трогательный и, прежде всего, очень большой фильм с точки зрения производственного бюджета». Представитель Grindstone Entertainment Group Стэн Уэртлиб отметил: «Это редкая кинематографическая жемчужина. Поистине мастерское сочетание живого действия и красивой анимации, которое будет развлекать и завораживать детей и их семьи».

10.06.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Variety

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