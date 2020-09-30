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Выставка ISP соберет в октябре профессионалов рынка AV и IT технологий

Мероприятие пройдет 27-29 октября в МВЦ «Крокус Экспо»

С началом нового бизнес-сезона событийный рынок активно возвращается в офлайн. С 27 по 29 октября в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка Integrated Systems Russia 2020 − ключевое мероприятие для рынков AV и IT технологий, системной интеграции, Digital Signage и профессионального аудио. Мероприятие планируется в «живом» оффлайн формате, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Последнее стало возможным после подписания 3 сентября мэром Москвы Сергеем Собяниным распоряжения о возобновлении конгрессно-выставочной деятельности в Москве в полном объеме с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Постановление о возобновлении выставочной деятельности в Подмосковье было выпущено еще 8 июля.
 
В 2020 году Integrated Systems Russia станет полноценной экосистемой для интегратора – теперь и выставочная зона, и деловая часть, и неформальное общение — это точки роста для бизнеса. Экосистема соединит в себе концентрированные знания с возможностью получения сертификатов на специалиста или компанию, новые профессиональные связи и возможности. Все это будет доступно всего за одно посещение мероприятия.
 
Форум интеграторов включает в себя четыре направления профессионального образования:
- Проектирование видеостен и многоэкранных инсталляций.
- Залы встреч и принятия решений в корпоративном сегменте.
- Профессиональный звук.
- Digital signage и системы отображения. Высокомаржинальные продукты, контент и универсальные продукты.
 
Также в деловой программе Integrated Systems Russia:
- Конференция «Цифровой музей»
- Конференция «Цифра» в умном доме. Какие smart-решения востребованы на рынке недвижимости»
- Конференция «Дизайн умного офиса»
- Другие мероприятия.
 
Integrated Systems Russia − ключевое оффлайн мероприятие для рынков PRO AV и системной интеграции, которое является универсальной платформой для бизнес-коммуникаций профессионального сообщества, дает возможность презентовать новинки российским специалистам и заказчикам, обменяться знаниями, приобрести новых партнеров и, в целом, засвидетельствовать свое присутствие на рынке. Узнать подробности о Integrated Systems Russia и получить бесплатный билет можно на сайте проекта: https://clck.ru/QoDcF
 

30.09.2020 Автор: БК

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