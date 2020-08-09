Итоги июля 2020 в кинопрокате России и СНГ: оглушительное падение и надежды на лучшее

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в июле 2020 года составили только 29,956 млн рублей, что на 472% больше, чем было месяцем ранее, и на 99,4% ниже, чем в июле 2019 года. При пересчете в валюте динамика схожая: месячные сборы составили $420,2 тыс.

В июле зрители начали постепенно возвращаться в кинотеатры. Российские площадки продали 121,6 тыс. билетов, что на 612% больше, чем месяцем ранее, и на 99,4% меньше, чем в июле 2019 года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ картина аналогичная. Площадки России и Содружества собрали в июле в общей сложности 34,721 тыс. рублей или $487 тыс. В кинотеатры пришло только 144,5 тыс. зрителей. Снижение всех показателей относительно цифр июля 2019 года составило 99,4%.

Самыми кассовыми релизами этого месяца стали комедия МОЙ ШПИОН (MG), триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG) и мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI).

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09.08.2020 Автор: БК