Кассовые итоги мая 2021 года в кинопрокате России и СНГ

По предварительным подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», суммарная касса российского кинопроката в мае 2021 года составила 3,257 млрд рублей, что на 5% больше апрельских показателей, и на 34% меньше, чем в мае 2019 года. При пересчете в валюту месячные сборы оказались на уровне $42,348 млн − в отношении апреля этого года рынок увеличился почти на 5%, а по сравнению с маем 2019 года падение оказалось значительно больше − почти 45%.

В пятом месяце 2021 года зрители ходили в кино не сильно чаще, чем в апреле 2021-го, но гораздо реже мая 2019 года. Так, российские кинотеатры продали в минувшем месяце 11,567 млн билетов, что на 5% меньше апреля этого года, и на 38% меньше показателей мая 2019-го.

С учетом кинотеатров СНГ картина незначительно лучше. Так, вместе кинозалы России и стран Содружества (без Украины) заработали за май 2021 года 3,511 млрд рублей и продали 12,335 млн билетов. Это почти на 9% и 7% больше соответственно, чем было месяцем ранее. Если сравнивать с маем 2019-го, то бокс-офис уменьшился более чем на треть — на 36%, а посещаемость сократилась почти на 42%.

Если рассматривать эквивалент в валюте, то за май 2021 года кинотеатры России и СНГ заработали $45,736 млн. По сравнению с прошлым месяцем касса увеличилась почти на 9%, а в сравнении с маем позапрошлого года падение оказалось на уровне 46%.

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03.06.2021 Автор: Виолетта Палий, Ольга Куликова