Онлайн-кинотеатр ivi отмечает 10-летие. Он запустился 26 февраля 2010 года. Тогда ivi предложил интернет-пользователям отказаться от аккаунтов на пиратских площадках в обмен на право бесплатно пользоваться каталогом фильмов в течение недели до официального запуска. В результате пользователи отказались от 50 000 аккаунтов на пиратских площадках, а в первый день работы ivi.ru посетили 180 000 человек.

Сегодня ivi – онлайн-кинотеатр №1 в России, аудитория которого превышает 50 млн уникальных посетителей в месяц. Библиотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 80 000 единиц контента − это картины всех студий-мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Большое число картин доступно в 4K.

Помимо лицензирования контента онлайн-кинотеатр ivi является сопродюсером более 20 картин, а в 2020 году состоятся первые премьеры фильмов собственного производства под брендом ivi originals. На осень 2020 года запланирована премьера более десяти проектов. Также онлайн-кинотеатр выступает в качестве соинвестора кинопроектов: в 2020 году состоятся премьеры фильмов ОДИН ВДОХ Елены Хазановой, ТРОЕ Анны Меликян, а также комедии СПАСИТЕ КОЛЮ! с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Кроме того, ведется работа над фильмами ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 2 и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2, а в начале этого года уже состоялась премьера картины КОМА.

Ivi − один из немногих онлайн-кинотеатров, работающих сразу по трем моделям монетизации. Платная модель (в нее входит подписка и транзакционная модель, когда пользователь платит за конкретный фильм) появилась в 2012 году, когда люди в России не были готовы платить за контент. На сегодняшний день в структуре выручки ivi платная модель занимает доминирующее место.

За 10 лет существования сервиса общая длительность смотрения перевалила за 200 млн дней непрерывного смотрения, а это больше полувека. Только в 2019 году общая длительность смотрения составил 1 млрд часов.

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26.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ivi