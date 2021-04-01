У IVI появится совместная подписка с «Амедиатекой»

С 1 апреля пользователи IVI смогут оформить совместную подписку IVI и «Амедиатеки», получив доступ к каталогу двух сервисов. Также пользователи получат доступ к каналам AMEDIA: А1 и А2 появятся в составе подписки IVI, а в подписке Amediateka к ним добавятся AMEDIA Premium и AMEDIA Hit.

«Мы продолжаем укреплять контентное лидерство. Наша основная цель − предлагать многомиллионной аудитории IVI, обладающей разнообразными вкусовыми предпочтениями, самый лучший контент, − говорит Иван Гринин, директор по контенту онлайн-кинотеатра IVI. − Сделка с Amediateka позволит IVI предоставить еще больше качественного контента, отвечающего интересам нашей аудитории. Мы рады, что благодаря премиальной подписке, наши пользователи получат доступ к топовым проектам HBO и другим сериалам Amediateka и, таким образом, смогут смотреть этот контент в одном месте − на нашем сервисе».

«Amediateka предлагает огромный выбор сериалов и фильмов от ведущих мировых студий. Одна из наших ключевых задач − удовлетворить растущий спрос аудитории России и СНГ на качественный контент, − рассказывает Дмитрий Сычугов, коммерческий директор онлайн-сервиса Amediateka. − Именно поэтому мы развиваем дистрибуцию нашей подписки через партнерство с крупными игроками рынка. Мы уверены, что сотрудничество с IVI будет эффективным для обеих сторон и позволит нам существенно расширить аудиторию».

Оформить совместную подписку «IVI + Amediateka» можно с 1 апреля на сайте онлайн-кинотеатра IVI.

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01.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI