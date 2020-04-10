Ivi рассказал о новинках апреля

Онлайн-кинотеатр ivi рассказал о том, какие проекты в апреле можно будет посмотреть только у него. В список вошло несколько полнометражных картин зарубежного и российского производства, в том числе и те, в создании которых ivi принимал участие. Кроме того, онлайн-кинотеатр рассказ о нескольких эксклюзивных сериалах.
С 5 апреля: ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ.
Альманах из пяти короткометражных фильмов, снятых четырьмя женщинами и одним мужчиной. Сборник, помогающий понять ответ на вопрос «Чего хочет женщина?», затрагивает темы любви и предательства, душевного родства, сложной дружбы и родственных уз. Каждая история – откровенный и жизненный рассказ о судьбах женщин, об их радостях и горестях, мечтах и страхах. В ролях – Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко.
С 8 апреля: ВА-БАНК.
Авантюрная комедия от создателей казахстанского кинохита БРАТ ИЛИ БРАК, режиссера Алишера Утева и продюсера Куралай Анарбековой.
Мечты трудолюбивого банковского работника Марата о карьерном росте в одночасье рушатся, когда его неожиданно понижают до простого кассира. После того, как его же банк лишает мужчину жилья, взятого в ипотеку, Марат решает отомстить подлым коллегам. Он собирает банду единомышленников, – простых людей, обиженных на финансовую систему, – и организует с этой группой неочевидных мстителей дерзкое и нелепое ограбление.
С 15 апреля: сериал «Виктор Лессар» (3 сезон).
Атмосферный детективный сериал по мотивам бестселлеров Мартина Мико, признанного мастера «квебекского триллера». Канадский детектив Виктор Лессар, расследовавший жестокие преступления в Монреале вместе со своей напарницей Жасант, прекращает деятельность, чтобы разобраться с проблемами своего прошлого, но убийство журналиста заставляет опального полицейского поменять планы.
С 15 апреля: сериал «Дикий округ» (2 сезон).
Остросюжетная телевизионная драма. Колумбийский повстанец Джон Джейвер складывает оружие после двадцати пяти лет участия в партизанской войне. Мужчина мечтает о мирной жизни и надеется вернуться к пожилой матери и юному сыну, но у спецслужб на него свои планы: из Джейвера хотят сделать агента под прикрытием на службе у государства. В главной роли – Хуан Пабло Раба («Моя прекрасная толстушка», БАГРОВАЯ МЯТА).
С 16 апреля: ОДИН ВДОХ.
Перехватывающая дыхание спортивная драма о силе духа, храбрости и стремлении к цели, сопродюсером которой стал онлайн-кинотеатр ivi. В сорок лет Марина Гордеева неожиданно открывает в себе талант к фридайвингу – экстремальному плаванию с задержкой дыхания. Женщина начинает заниматься этим малопопулярным в России видом спорта вопреки непониманию близких и, несмотря на смертельный риск, бросает вызов своему страху и пределу человеческих возможностей. Треть фильма занимают завораживающие и напряжённые подводные съемки, не имеющие аналогов в российском кино. В ролях – Виктория Исакова, Владимир Яглыч, Максим Суханов, Артем Ткаченко, Стася Милославская.
С 23 апреля: СПУТНИК.
Эксклюзивная онлайн-премьера, которую ivi делит с партнерскими сервисами more.tv и Wink. Космический триллер от создателей блокбастеров ПРИТЯЖЕНИЕ и ЛЕД. 1983 год. Советский космический корабль «Орбита-4» триумфально возвращается на Землю, но участник экипажа Константин Вешняков, переживший загадочную катастрофу, привозит в собственном теле инопланетную форму жизни. Константина под присмотром спецслужб отправляют в секретную лабораторию, где талантливая врач-нейрофизиолог Татьяна Климова должна обезвредить монстра и спасти Вешнякова, ставшего ей небезразличным. В ролях – Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Антон Васильев.
С 24 апреля: ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ.
Австралийский неовестерн, основанный на реальных событиях и бестселлере Питера Кэри о жизни самого знаменитого разбойника Австралии XIX века. Нед Келли – сын бедных ирландцев, который с детства привык выживать и бороться с трудностями. Научившись мстить и убивать у преступника Гарри Пауэра, ставшего его наставником, Келли собирает банду жестоких анархистов и начинает наводить в регионе свои порядки. Будучи одновременно и безумным головорезом, и подобием местного «Робин Гуда», Нед Келли становится грозой полицейских и проблемой для властей. В ролях - Джордж Маккэй, Рассел Кроу, Николас Холт, Чарли Ханнэм.
Кроме того, весь в эксклюзиве на ivi доступны новые серии знакового сериала Hulu «И повсюду тлеют пожары» − яркой экранизации мирового бестселлера Селесты Инг с неподражаемыми Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях. Бедная художница и фотограф Миа Уоррен бежит от своего прошлого и вместе с дочерью приезжает в процветающий пригород Шейкер-Хайтс. Богатая леди Элен Ричардсон с безупречной репутацией убеждена, что новым гостьям нет места в ее элитном соседстве.
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10.04.2020 Автор: Артур Чачелов
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