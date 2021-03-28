IVI рассказал о главных премьерах апреля

Онлайн-кинотеатр IVI рассказал о главных проектах, которые будут доступны зрителям в апреле. Каждый пользователь найдет новинку по душе: здесь будут мировые блокбастеры, захватывающие триллеры, отечественные комедии и хорроры, пронзительные драматические фильмы и многое другое.

Список главных новинок IVI в апреле. Он может дополняться:

С 1 апреля:

Анимационный фильм ДУША. Вдохновляющая и глубокая история о силе мечты скромного учителя музыки, который грезит о большой сцене.

В подписку перейдет фильм ГРЕНЛАНДИЯ. Земля в опасности: надвигающийся метеорит может уничтожить все живое на планете. Неизвестный абонент сообщает Джошу Гаррити, что его семья избрана для спасения… В главной роли − Джерард Батлер.

С 2 апреля:

В подписку перейдет комедия ДУБЛЕРША. После скандала на съемочной площадке Кэнди уходит в запой. Чтобы вернуться в нормальную жизнь, кинозвезда должна пройти курс реабилитации. Но предприимчивая девушка находит выход и посылает туда свою дублершу! В главной роли − Дрю Бэрримор.

Фильм ДЕНЬ КУРКА. Бывший спецназовец Рой Палвер попал во временную петлю. Каждый день ему приходится отбиваться от убийц. Режиссер: Джо Карнахан. В главной роли − Мэл Гибсон.

С 8 апреля:

Фильм АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. В мире даркнета возможно все: продажа оружия, поддельных документов и наркотиков. Но рано или поздно тот, кто стоит за мировым злом, встретит сопротивление.

Фильм ДОКТОР ЛИЗА. Один день из жизни филантропа Елизаветы Глинки. В главных ролях − Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский и Константин Хабенский. Режиссер: Оксана Карас.

С 9 апреля:

Перейдет в подписку фильм КРЕСТНАЯ МАМА. На пути переводчицы, работающей в полиции, возникает целый грузовик с гашишом. Женщина решает воспользоваться шансом и поправить свое финансовое положение. В главной роли − Изабель Юппер.

Фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ. Сиквел громкой народной комедии Романа Каримова. Теперь герои решают свои проблемы в райском тропическом уголке.

Мультфильм ЛЕГЕНДЫ «СМЕРТЕЛЬНОЙ БИТВЫ». МЕСТЬ СКОРПИОНА. Воин Скорпион мечтает отомстить за смерть своей семьи и клана. Он принимает участие в межпространственном турнире по боевым искусствам, чтобы бросить вызов могущественному темному магу Шан Цзуну.

С 10 апреля: фильм БЫВШАЯ. Хоррор о том, каким пугающим может быть напоминание о прежних чувствах. Бывшая девушка Саши вернулась, чтобы вселить страх в его нынешнюю избранницу Катю.

С 15 апреля: в подписке появится фильм СПАСИТЕ КОЛЮ! Грозный военком Михаил Иванович Матушкин отпугивает всех женихов дочери Маши и «ссылает» горе-ухажеров в самые отдаленные места России. Но повзрослевшая девушка поднимает бунт против отца. В главной роли − Дмитрий Нагиев.

С 20 апреля: фильм МАВРИТАНЕЦ. Реальная история Мохаммеда Ульда Слахи, который 14 лет подвергался физическим и психологическим пыткам в Гуантанамо, одной из самых строгих тюрем мира. Адвокат Нэнси Холландер вместе с помощницей Нэнси пытаются раскрыть заговор. В главных ролях − Джоди Фостер, Бенедикт Камбербатч и Тахар Рахим.

С 22 апреля: фильм ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Киноадаптация популярной видеоигры Capcom от режиссера фильмов франшизы ОБИТЕЛЬ ЗЛА. В центре сюжета — женщина-солдат Артемис, которая попадает в мир монстров. В главной роли − Милла Йовович.

С 23 апреля: фильм ТРАФИК. Наркоторговец, зависимая женщина-архитектор и пожилой профессор, раскрывающий тайны фармацевтической компании. Три пересекающиеся истории на фоне опиоидной эпидемии. В главных ролях − Гари Олдмен, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли.

С 28 апреля: фильм ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ. Арт-триллер о похищении картины на основе неонуарного романа Чарльза Уиллефорда «Сожженная оранжевая ересь».

С 30 апреля: фильм СТРАНА ДЖУНГЛЕЙ. Два брата, один из которых − боксер, а второй − его спортивный менеджер, отправляются Сан-Франциско, чтобы выиграть поединок в переулках Китайского квартала и получить 100 000 долларов. Однако в их планы вмешивается странная попутчица.

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28.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI