IVI рассказал о главных премьерах апреля

Онлайн-кинотеатр IVI рассказал о главных проектах, которые будут доступны зрителям в апреле. Каждый пользователь найдет новинку по душе: здесь будут мировые блокбастеры, захватывающие триллеры, отечественные комедии и хорроры, пронзительные драматические фильмы и многое другое.
Список главных новинок IVI в апреле. Он может дополняться:
С 1 апреля:
С 2 апреля:
С 8 апреля:
С 9 апреля:
С 10 апреля: фильм БЫВШАЯ. Хоррор о том, каким пугающим может быть напоминание о прежних чувствах. Бывшая девушка Саши вернулась, чтобы вселить страх в его нынешнюю избранницу Катю.
С 15 апреля: в подписке появится фильм СПАСИТЕ КОЛЮ! Грозный военком Михаил Иванович Матушкин отпугивает всех женихов дочери Маши и «ссылает» горе-ухажеров в самые отдаленные места России. Но повзрослевшая девушка поднимает бунт против отца. В главной роли − Дмитрий Нагиев.
С 20 апреля: фильм МАВРИТАНЕЦ. Реальная история Мохаммеда Ульда Слахи, который 14 лет подвергался физическим и психологическим пыткам в Гуантанамо, одной из самых строгих тюрем мира. Адвокат Нэнси Холландер вместе с помощницей Нэнси пытаются раскрыть заговор. В главных ролях − Джоди Фостер, Бенедикт Камбербатч и Тахар Рахим.
С 22 апреля: фильм ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Киноадаптация популярной видеоигры Capcom от режиссера фильмов франшизы ОБИТЕЛЬ ЗЛА. В центре сюжета — женщина-солдат Артемис, которая попадает в мир монстров. В главной роли − Милла Йовович.
С 23 апреля: фильм ТРАФИК. Наркоторговец, зависимая женщина-архитектор и пожилой профессор, раскрывающий тайны фармацевтической компании. Три пересекающиеся истории на фоне опиоидной эпидемии. В главных ролях − Гари Олдмен, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли.
С 28 апреля: фильм ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ. Арт-триллер о похищении картины на основе неонуарного романа Чарльза Уиллефорда «Сожженная оранжевая ересь».
С 30 апреля: фильм СТРАНА ДЖУНГЛЕЙ. Два брата, один из которых − боксер, а второй − его спортивный менеджер, отправляются Сан-Франциско, чтобы выиграть поединок в переулках Китайского квартала и получить 100 000 долларов. Однако в их планы вмешивается странная попутчица.
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28.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: IVI
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