IVI рассказал о главных новинках каталога в феврале

Крупнейшй в России онлайн-кинотеатр IVI рассказал о том, какие крупные проекты пополнят его каталог в этом феврале. Зрителей ожидают новые фильмы, телесериалы и документальный цикл, созданный в рамках серии IVI Originals. Проекты будут доступны как по подписке, так и за дополнительную плату.

03.02. − Выход нового фильма из цикла «Совсем другие». Доступ по подписке.

04.02. − фильм СПОНТАННОСТЬ.

05.02. − сериал «Частный детектив Магнум». Второй сезон .Доступ по подписке.

06.02 − фильм ПАССАЖИРЫ. Доступ по подписке.

10.02. − Выход нового фильма из цикла «Совсем другие». Доступ по подписке.

11.02. − фильм ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ.

12.02. − фильм ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984.

16.02. − фильм ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА.

17.02. − Выход нового фильма из цикла «Совсем другие». Доступ по подписке.

17.02. − сериал «Лучше звоните Солу». 5 сезонов.

18.02. − фильм ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ. Доступ по подписке.

21.02. − фильм СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ.

21.02. − фильм ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ.

22.02. − фильм ЗВУК МЕТАЛЛА.

25.02. − фильм ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА.

25.02. − мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.

26.02. − мультфильм БЭТМЕН: ДУША ДРАКОНА.

28.02. − фильм НИКОГДА РЕДКО ИНОГДА ВСЕГДА.

28.02. − фильм ВЗРОСЛЕТЬ НА ПОЛНУЮ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

08.02.2021 Автор: Артур Чачелов