IVI рассказал о главных новинках каталога в феврале

Крупнейшй в России онлайн-кинотеатр IVI рассказал о том, какие крупные проекты пополнят его каталог в этом феврале. Зрителей ожидают новые фильмы, телесериалы и документальный цикл, созданный в рамках серии IVI Originals. Проекты будут доступны как по подписке, так и за дополнительную плату.
03.02. − Выход нового фильма из цикла «Совсем другие». Доступ по подписке.
04.02. − фильм СПОНТАННОСТЬ.
05.02. − сериал «Частный детектив Магнум». Второй сезон .Доступ по подписке.
06.02 − фильм ПАССАЖИРЫ. Доступ по подписке.
10.02. − Выход нового фильма из цикла «Совсем другие». Доступ по подписке.
11.02. − фильм ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ.
12.02. − фильм ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984.
16.02. − фильм ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА.
17.02. − Выход нового фильма из цикла «Совсем другие». Доступ по подписке.
17.02. − сериал «Лучше звоните Солу». 5 сезонов.
18.02. − фильм ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ. Доступ по подписке.
21.02. − фильм СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ.
21.02. − фильм ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ.
22.02. − фильм ЗВУК МЕТАЛЛА.
25.02. − фильм ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА.
25.02. − мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.
26.02. − мультфильм БЭТМЕН: ДУША ДРАКОНА.
28.02. − фильм НИКОГДА РЕДКО ИНОГДА ВСЕГДА.
28.02. − фильм ВЗРОСЛЕТЬ НА ПОЛНУЮ.
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08.02.2021 Автор: Артур Чачелов
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