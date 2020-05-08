Ivi рассказал о новинках мая

Онлайн-кинотеатр ivi рассказал о том, какие знаковые проекты появятся в его подписке в мае. В список вошло несколько полнометражных картин зарубежного и российского производства, в том числе и те, в создании которых ivi принимал участие. Кроме того, в списке есть несколько знаковых премьер, которые будут доступны не по подписке, а за отдельную плату.

С 1 мая: ДЖУДИ.

История заката жизни великой голливудской звезды Джуди Гарленд. Сыграв в фильме «Волшебник страны Оз», она с юного возраста жила в лучах славы и отдала все силы актерской карьере. В 1968 году Джуди отправляется на гастроли в Лондон, где ненасытные поклонники и менеджеры доводят её до полного истощения.

С 1 мая: ЗОВ ПРЕДКОВ.

Экранизация одноименного приключенческого романа Джека Лондона с Харрисоном Фордом в главной роли. История дружелюбного пса Бака, чья размеренная жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли на дикую и холодную Аляску. Фильм будет доступен не по подписке, а за отдельную плату.

С 2 мая: ЛЕД 2.

Александр Петров, Аглая Тарасова и Мария Аронова в пронзительной драме Жоры Крыжовникова, способной растопить любое сердце. Продолжение истории о союзе трудолюбивой фигуристки и задиристого хоккеиста.

С 5 мая: сериал «Программисты» (Devs) от сервиса FoxNow.

Лили теряет возлюбленного, который работал вместе с ней в крупной IT-компании и недавно перешел в секретный департамент. Взявшись за расследование, она узнает о невероятных разработках своего начальства. Сериал-головоломка, сочетающий интеллектуальную фантастику, шпионский триллер, техно-антиутопию и философию, от номинанта на премию «Оскар», режиссера и сценариста Алекса Гарленда.

С 6 мая: МЫ.

После нашумевшего дебютного хоррора ПРОЧЬ лауреат премии «Оскар», режиссер и сценарист Джордана Пил изящно препарирует тайные страхи и фобии в своем новом фильме ужасов. Семейная пара с дочерью-подростком и сыном приезжает на побережье. Ночью к ним наведывается четверо загадочных гостей – двое взрослых и двое детей в красных комбинезонах и с ножницами для убийства.

С 6 мая: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ.

Реальная история молодого техасца Кэмерона Уиллингема, который был обвинен в тройном убийстве своих дочерей. Пока он годами ждал казни в камере смертников, вопрос о судебной ошибке оставался открытым.

С 8 мая: НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ.

Евгений Стычкин, Марьяна Спивак и Андрей Мерзликин в историко-биографической драме режиссера Константина Буслова. Картина рассказывает о жизни советского авиаконструктора Михаила Леонтьевича Миля, создателя знаменитых вертолетов типа «Ми». Миль долго шел к своей мечте, несмотря на суровые обстоятельства и неизбежные падения.

9 мая: Т-34.

Расширенная телеверсия одного из самых касовых современных российских кинопроектов с Александром Петровым в главной роли. Плененный лейтенант Николай Ивушкин соглашается на роль живой мишени в испытании немецкого оружия против советских танков. Но забравшись в родной Т-34, Ивушкин организует немыслимый побег из концлагеря.

С 15 мая: О БЕСКОНЕЧНОСТИ.

Фильм-калейдоскоп о жизни опустошенного войной города. Пролетая над его домами и улочками, рассказчица заглядывает, как в открытую книгу, в судьбы местных жителей. Их истории трогательны, абсурдны, обыденны и вечны. Фильм будет доступен не по подписке, а за отдельную плату.

С 16 мая: ВДОВЫ.

Вероника, Линда и Алиса – жены трех сообщников, погибших при неудачном ограблении. Спасаясь от долгов и угроз, вдовы решают продолжить дело покойных мужей и украсть несколько миллионов долларов. Опасных женщин в трауре сыграли Виола Дэвис, Мишель Родригес и Элизабет Дебики. Звездную команду фильма пополнили Лиам Нисон, Колин Фаррелл, Дэниэл Калуя, Роберт Дювалл.

С 16 мая: ОДИН ВДОХ.

Захватывающая дыхание спортивная драма о силе духа, храбрости и стремлении к цели, сопродюсером которой стал онлайн-кинотеатр ivi. В сорок лет Марина Гордеева неожиданно открывает в себе талант к фридайвингу – экстремальному плаванию с задержкой дыхания. Женщина начинает заниматься этим малопопулярным в России видом спорта вопреки непониманию близких и, несмотря на смертельный риск, бросает вызов своему страху и пределу человеческих возможностей. Треть фильма занимают завораживающие и напряженные подводные съемки, не имеющие аналогов в российском кино. В ролях: Виктория Исакова, Владимир Яглыч, Максим Суханов, Артем Ткаченко, Стася Милославская. Лента также будет доступна в 4K.

С 20 мая: ДОСТАТЬ НОЖИ.

Режиссер и сценарист Райан Джонсон представляет увлекательный и остроумный детективный фильм, готовящий для зрителей несколько сюрпризов, включая необычные роли Дэниэла Крэйга, Аны де Армас, Криса Эванса, Майкла Шеннона, Джейми Ли Кертис и других. Фильм получил номинацию на «Оскар» за лучший сценарий.

С 20 мая: ВАЛЬГАЛЛА РАГНАРЁК.

Дети викингов Рёсква и Тьялфе вместе с богами Тором и Локи отправляются в Вальгаллу. Небесному чертогу Асгарду угрожает опасность: согласно пророчеству, скоро пробудится чудовищный волк Фенрир, и это станет началом Рагнарёка, конца света. Двое детей рода человеческого должны сразиться с угрозой на стороне богов и помочь им предотвратить предначертанное.

С 22 мая: НУ РАЗВЕ НЕ РОМАНТИЧНО?

Романтическая пародийная комедия от Warner Bros. о молодой циничной женщине, которая разочаровалась в отношениях и отказалась от личной жизни. Неожиданным образом она вдруг оказывается в странном идеальном мире, похожем на все голливудские романтические комедии вместе взятые, и попадает в эпицентр любовных страстей, куда также ввязывается ее вечный «просто друг» и один неприступный красавец. Фильм будет доступен не по подписке, а за отдельную плату.

С 24 мая: ТРИ СЕКУНДЫ.

Боевик с Юэлем Киннаманом и Розамунд Пайк. Бывший заключенный сотрудничает с ФБР. Ему нужно внедриться в польскую мафию и собрать компромат на ее босса. Все идет гладко, пока он и напарник не убивают полицейского под прикрытием.

С 25 мая: сериал «Дрянь» (1 и 2 сезон).

История остроумной, раскованной, ироничной и сексуально озабоченной молодой британки, которая бросает вызов общепринятым нормам, борется со скукой и пытается разобраться с демонами своего прошлого. Сериал будет доступен не по подписке, а за отдельную плату.

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08.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ivi