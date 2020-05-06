Онлайн-кинотеатр ivi усиливает управленческую команду

Онлайн-кинотеатр ivi объявил об изменениях в управленческой структуре компании и приходе в его команду сразу нескольких топ-менеджеров. Основатель ivi Олег Туманов остается генеральным директором и будет заниматься стратегическими вопросами развития компании, ключевыми бизнес-инициативами и партнерствами, а также работой с инвесторами. Его команду дополнят Иван Гродецкий, Мария Гречишникова и Юрий Смагаринский.

Иван Гродецкий, бывший генеральный директор Окко, назначен на должность исполнительного директора. Ранее данной позиции в компании не было. Должность предполагает прямое подчинение Олегу Туманову. В компании отмечают, что появление исполнительного директора продиктовано ростом бизнеса и развитием рынка легальных видеосервисов в целом. Иван Гродецкий сосредоточится на руководстве бизнеса компании в ее операционной деятельности. Он руководил онлайн-кинотеатром Okko с 2015 года, до этого (с 2010 года) был коммерческим директором данной компании.

Юрий Смагаринский, занимавший пост исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), назначен в ivi на позицию коммерческого директора. Он сосредоточится на развитии дистрибуции и партнерств в России, а также полномасштабном развитии сервиса на рынках СНГ и мира. Смагаринский проработал в ПАО «Вымпелком» более 15 лет. Там он руководил крупнейшими регионами оператора, а в последние годы возглавлял функции дистрибуции и клиентского сервиса, где успешно реализовал ряд масштабных проектов по развитию и цифровизации бизнеса «Вымпелкома».

Мария Гречишникова, ранее занимавшая позицию вице-президента по продажам и международным проектам Star Media, назначена на позицию руководителя контентного направления. Она займется усилением контентной стратегии сервиса. Гречишникова более 16 лет работала в крупнейших производственных телекомпаниях России.

Генеральный директор IVI Олег Туманов высоко оценивает потенциал новых членов команды топ-менеджмента ivi: «Мы считаем, что в условиях динамично развивающегося рынка компетенция команды имеет ключевое значение, и я очень рад, что такие высококлассные специалисты, как Иван Гродецкий, который руководил одним из ведущих онлайн-видеосервисов, Юрий Смагаринский, руководивший дистрибуцией крупного телекома, и Мария Гречишникова, возглавлявшая коммерческую службу одной из знаковых контентных компаний, станут частью нашей команды и приумножат усилия по построению лидирующей медийной компании нового типа в России».

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06.05.2020 Автор: Артур Чачелов