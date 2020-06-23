В IVI три новых топ-менеджера

К команде онлайн-кинотеатра IVI в период всеобщей самоизоляции присоединились несколько ключевых менеджеров: Вадим Соколовский, Екатерина Кусимова и Елена Саталкина, .

Вадим Соколовский назначен на позицию коммерческого директора департамента собственного производства IVI. Он будет отвечать за построение бизнес-модели производства оригинального контента, включая поиск новых возможностей для софинансирования и дальнейшей эксплуатации кино- и сериальных проектов, а также за разработку стратегии развития департамента собственного производства и ведение бизнес-процессов, связанных с производством контента.

IVI готовится к выпуску целого ряда собственных проектов: осенью текущего года состоятся первые премьеры фильмов собственного производства, в числе которых полнометражные фильмы, сериалы и документальный контент. Ранее Соколовский возглавлял департамент производства «Амедиа», руководил направлением производства и закупок The Walt Disney CIS, был генеральным директором российского подразделения Sony Pictures Television и продюсерского центра “Леан-М”, работал в московском бюро телекомпании NBC и в лос-анджелесском офисе проекта Стивена Спилберга Survivors of Shoah. Снимал телесериалы и полнометражные фильмы в качестве режиссера-постановщика, а также занимался продюсированием в США.

Екатерина Кусимова назначена на позицию директора детского направления. Она сосредоточится на развитии и монетизации детского бизнеса в IVI и вместе с командой создаст сервис для безопасного детского смотрения. Екатерина Кусимова усилит команду Игоря Макарова, который возглавляет Департамент Пользовательского опыта и Маркетинга и направление IVI Kids. Ранее Екатерина занималась Executive Search в сегменте Digital & Media.

Елена Саталкина назначена на позицию директора по персоналу. Ее ключевые задачи − развитие корпоративной культуры лидерства, повышение эффективности бизнеса через реализацию HR-стратегии, а также общее управление HR-функцией. Ранее Елена Саталкина занимала руководящие должности в крупнейших медийных холдингах: «Национальная Медиа Группа» («СТС Медиа»), «Газпром-Медиа» («Матч-ТВ»), «ПрофМедиа» («Пятница!», 2х2, «ТВ-3»), «Пронто Медиа Холдинг» («Из рук в руки», IRR.ru).

Напомним, месяцем ранее к команде IVI присоединись еще несколько топ-менеджеров: Мария Гречишникова (директор по контенту) и Юрий Смагаринский (коммерческий директор IVI).

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23.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: IVI