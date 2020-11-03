IVI рассказал о новинках ноября

Онлайн-кинотеатр IVI рассказал о том, какой новый контент ждет его пользователей в первой половине ноября. Это фильмы и сериалы, а также анимационные проекты. Входит ли тот или иной проект в подписку или будет доступен за дополнительную плату можно узнать непосредственно в онлайн-кинотеатре.
Список крупных новинок ноября на IVI:
01.11. – мелодрама с Дакотой Джонсон АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ.
01.11. – криминальная драма с Томом Харди КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ.
02.11. – криминальная драма НОЧНОЙ ПОРТЬЕ с Тайем Шериданом в образе аутиста.
02.11. – приключения от Disney и 20th Century Studios ЗОВ ПРЕДКОВ с Харрисоном Фордом в главной роли.
03.11. – сериал «Хороший доктор» от Sony.
03.11. – выход второй серии сериала «Некст». Новые эпизоды появляются на IVI за 24 часа до эфира на Fox Channel.
04.11. – полнометражный мультфильм DreamWorks Animation ЭВЕРЕСТ.
04.11. – полнометражный фильм АББАТСТВО ДАУНТОН.
04.11. – франшиза ФОРСАЖ.
05.11. – полнометражный мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ.
05.11. – сериал «Враг внутри».
06.11. – мультфильм ТЕМНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. ВОЙНА АПОКАЛИПСИСА от Warner.
06.11. – выход новой серии комедии «ЧУМА! Вторая волна» − проекта собственного производства IVI.
07.11. – мультсериал «Обратная сторона Земли» (Solar Opposites) от FoxNow.
09.11. – комедийная драма с Дмитрием Нагиевым ГУДБАЙ, АМЕРИКА.
12.11. – фильм ужасов Дэйва Франко КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ.
12.11. – первый художественный фильм о легендарном французском президенте ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ.
13.11. – американский детективный телесериал «Частный детектив Магнум» от FoxNow, ремейк одноименного телесериала 1980 года.
13.11. – новый фильм Франсуа Озона ЛЕТО'85.
14.11. – триллер с Беллой Торн ДУРНАЯ СЛАВА.
17.11. – сериал «Хелстром» от FoxNow, основанный на мрачных комиксах MARVEL.
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03.11.2020 Автор: Артур Чачелов
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