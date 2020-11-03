Новости


IVI рассказал о новинках ноября

Пользователей онлайн-кинотеатра ждут новые фильмы и сериалы

Онлайн-кинотеатр IVI рассказал о том, какой новый контент ждет его пользователей в первой половине ноября. Это фильмы и сериалы, а также анимационные проекты. Входит ли тот или иной проект в подписку или будет доступен за дополнительную плату можно узнать непосредственно в онлайн-кинотеатре. 

Список крупных новинок ноября на IVI:

01.11. – мелодрама с Дакотой Джонсон АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ.
01.11. – криминальная драма с Томом Харди КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
02.11. – криминальная драма НОЧНОЙ ПОРТЬЕ с Тайем Шериданом в образе аутиста. 
02.11. – приключения от Disney и 20th Century Studios ЗОВ ПРЕДКОВ с Харрисоном Фордом в главной роли.
03.11. – сериал «Хороший доктор» от Sony.
03.11. – выход второй серии сериала «Некст». Новые эпизоды появляются на IVI за 24 часа до эфира на Fox Channel.
04.11. – полнометражный мультфильм DreamWorks Animation ЭВЕРЕСТ.
04.11. – полнометражный фильм АББАТСТВО ДАУНТОН.
04.11. – франшиза ФОРСАЖ.
05.11. – полнометражный мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ.
05.11. – сериал «Враг внутри».
06.11. – мультфильм ТЕМНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. ВОЙНА АПОКАЛИПСИСА от Warner.
06.11. – выход новой серии комедии «ЧУМА! Вторая волна» − проекта собственного производства IVI. 
07.11. – мультсериал «Обратная сторона Земли» (Solar Opposites) от FoxNow.
09.11. – комедийная драма с Дмитрием Нагиевым ГУДБАЙ, АМЕРИКА
12.11. – фильм ужасов Дэйва Франко КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ
12.11. – первый художественный фильм о легендарном французском президенте ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ.
13.11. – американский детективный телесериал «Частный детектив Магнум» от FoxNow, ремейк одноименного телесериала 1980 года.
13.11. – новый фильм Франсуа Озона ЛЕТО'85.
14.11. – триллер с Беллой Торн ДУРНАЯ СЛАВА.
17.11. – сериал «Хелстром» от FoxNow, основанный на мрачных комиксах MARVEL.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене  

03.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Стало известно, какой из российских онлайн-кинотеатров больше всех зарабатывает на своем приложении

IVI вошел в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения

IVI назвали основным онлайн-кинотеатром россиян

IVI представил список новинок, которые пополнят каталог в октябре

Марина Жигалова вошла в совет директоров IVI


Самое читаемое

«Довод» преодолевает 900-миллионный рубеж

Предварительная касса уикенда: «Ведьмы» ожидаемо первые

Подробнее
Деньги найдут в резервном фонде

На поддержку российских кинотеатров выделят 4,2 млрд рублей

Подробнее
Она будет агрегировать всё, что производит холдинг

ВГТРК запускает онлайн-платформу для собственного контента

Подробнее
За этот проект будет отвечать пришедшая в компанию Екатерина Юрченко

«Газпром-медиа» создает Общий центр обслуживания для всех активов

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 