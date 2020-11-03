IVI рассказал о новинках ноября

Онлайн-кинотеатр IVI рассказал о том, какой новый контент ждет его пользователей в первой половине ноября. Это фильмы и сериалы, а также анимационные проекты. Входит ли тот или иной проект в подписку или будет доступен за дополнительную плату можно узнать непосредственно в онлайн-кинотеатре.

Список крупных новинок ноября на IVI:

01.11. – мелодрама с Дакотой Джонсон АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ.

01.11. – криминальная драма с Томом Харди КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ.

02.11. – криминальная драма НОЧНОЙ ПОРТЬЕ с Тайем Шериданом в образе аутиста.

02.11. – приключения от Disney и 20th Century Studios ЗОВ ПРЕДКОВ с Харрисоном Фордом в главной роли.

03.11. – сериал «Хороший доктор» от Sony.

03.11. – выход второй серии сериала «Некст». Новые эпизоды появляются на IVI за 24 часа до эфира на Fox Channel.

04.11. – полнометражный мультфильм DreamWorks Animation ЭВЕРЕСТ.

04.11. – полнометражный фильм АББАТСТВО ДАУНТОН.

04.11. – франшиза ФОРСАЖ.

05.11. – полнометражный мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ.

05.11. – сериал «Враг внутри».

06.11. – мультфильм ТЕМНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ. ВОЙНА АПОКАЛИПСИСА от Warner.

06.11. – выход новой серии комедии «ЧУМА! Вторая волна» − проекта собственного производства IVI.

07.11. – мультсериал «Обратная сторона Земли» (Solar Opposites) от FoxNow.

09.11. – комедийная драма с Дмитрием Нагиевым ГУДБАЙ, АМЕРИКА.

12.11. – фильм ужасов Дэйва Франко КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ.

12.11. – первый художественный фильм о легендарном французском президенте ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ.

13.11. – американский детективный телесериал «Частный детектив Магнум» от FoxNow, ремейк одноименного телесериала 1980 года.

13.11. – новый фильм Франсуа Озона ЛЕТО'85.

14.11. – триллер с Беллой Торн ДУРНАЯ СЛАВА.

17.11. – сериал «Хелстром» от FoxNow, основанный на мрачных комиксах MARVEL.

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03.11.2020 Автор: Артур Чачелов